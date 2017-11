HC Davos gibt Spiel aus der Hand und verliert 4:5

Zwei fragwürdige Strafen entschieden Partie/

Davos verliert daheim gegen Lugano 4:5

Zwei höchst umstrittene Fünfminutenstrafen gegen Davos entschieden die Partie gegen den HC Lugano mit 4:5. Dabei hatten die Davoser das Spiel fest im Griff, bis die ominösen Strafen gegen Gilles Senn und Andres Ambühl verhängt wurden.

Nach den spielerisch höchst attraktiven ersten zwei Dritteln, prägten im Schlussdrittel Strafen das Spiel. Die SR waren in manchen Phasen nicht auf der Höhe des Geschehens und verpfiffen das attraktive Spiel zweier starker Teams. Und so gewann am Ende nicht die bessere Mannschaft, sondern jene, die mit weniger Strafen belegt wurde.

Telegramm:

Davos – Lugano 4:5 (3:3, 0:0, 1:2)