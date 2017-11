Gesellschaftsministerium: „Familienumfrage Liechtenstein“ gestartet

Vaduz – Im Auftrag des Ministeriums für Gesellschaft und unter Mitarbeit der Arbeitsgruppe Familienpolitik wird in den nächsten Tagen eine Online-Befragung unter Familien durchgeführt. Das Liechtenstein-Institut ist für die Ausarbeitung des Fragebogens, die Auswertung und wissenschaftliche Begleitung verantwortlich.

Die Regierung hat im Jahr 2016 eine Arbeitsgruppe Familienpolitik mit verschiedenen Interessensvertretern aus den Bereichen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, Anbietern von Betreuungsdienstleistungen sowie staatlichen und gesellschaftlichen Stellen eingesetzt, welche sich mit Verbesserungen im Bereich der Familienförderung sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigt.

Um die aktuellen Bedürfnisse der in Liechtenstein wohnhaften Familien mit Kindern unter zwölf Jahren zu erfassen, erhalten die Eltern in den kommenden Tagen ein Schreiben mit der Bitte, an einer Online-Befragung teilzunehmen.

Beide Elternteile sind eingeladen, separat an der Onlinebefragung teilzunehmen. Es ist wichtig, sowohl von Müttern als auch von Vätern Rückmeldungen zu erhalten.

„Mit der Teilnahme an der Umfrage leisten die Eltern einen wichtigen Beitrag dazu, die Bedürfnisse und die Situation der Familien in Liechtenstein zu erheben und diese mitzugestalten“, kommentierte Regierungsrat Mauro Pedrazzini den Startschuss zu dieser Umfrage, zu der nicht nur eine Stichprobe, sondern alle Eltern von Kindern unter zwölf Jahren eingeladen sind.