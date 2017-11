Gemeinde budgetiert Finanzierungsfehlbetrag für 2018

Gemeinde Schaan muss

an die Reserven Der Gemeinderat hat am 22. November das Budget 2018 verabschiedet. Die budgetierte Gesamtrechnung der Gemeinde Schaan schliesst mit einem Deckungsfehlbetrag von 4‘149‘500.00 Franken, womit sich das Nettofinanzvermögen per Ende 2018 auf ca. 182 Millionen Franken reduzieren wird. Wie bereits im Vorjahr zeigt sich eine Verschiebung von kleinen Projekten, die bis und mit 2016 in der Investitionsrechnung zu finden waren, in der Laufenden Rechnung. Dies hat aber keine Erhöhung der Gesamtkosten zur Folge. Durch die lineare Methode fallen die Abschreibungen sehr tief aus. Weniger Abschreibungen und ein besseres Bruttoergebnis führen zu einem höheren Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung. Doch wegen den hohen Investitionen liegt der Selbstfinanzierungsgrad noch bei 82.79%. Trotz der hohen Gesamtkosten können alle vier Eckpunkte der Finanzrichtlinien eingehalten werden. Die Bruttoinvestitionen liegen im kommenden Jahr mit CHF 24.1 Mio. rund CHF 1.7 Mio. über dem Voranschlag des laufenden Jahres. Diese Zunahme ist vor allem im Bereich Hochbau zu finden. Das neue Feuerwehr – und Sammlungsdepot wird in 2018 in der Bauhauptphase sein. Im Bereich Tiefbau soll die nächste Etappe der Gapetschstrasse und der Poststrasse in Angriff genommen werden. Zudem startet der Werkleitungsausbau der Feldkircherstrasse in Anlehnung an das Land Liechtenstein. Trotz einer Verbesserung des Bruttoergebnisses von 1.7 Millionen Franken steigt der Aufwand um ca. 2.6 Million Franken an. Dies ist vor allem auf die höheren Beiträge an die Sozialwerke und einzelner einmaliger Aufwendungen zurückzuführen. Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Budgets 2018 hat der Gemeinderat den Gemeindesteuerzuschlag auf 150 % festgelegt. Aufgrund der Berechnungsweise erfolgt eine Erhöhung des Steuerfusses erst, wenn das Nettofinanzvermögen unter 100 Millionen Franken sinkt. Laufende Rechnung 2018 (ohne interne Verrechnung) Ertrag CHF 55‘981‘900.00 Aufwand CHF 36‘019‘900.00 Bruttoergebnis (Cash-Flow) CHF 19’962’000.00 Abschreibungen CHF 5‘198‘900.00 Überschuss CHF 14‘763‘100.00 Investitionsrechnung 2018 Ausgaben CHF 24‘111‘500.00 Einnahmen CHF 0.00 Nettoinvestitionen CHF 24‘111‘500.00 Selbstfinanzierungsmittel CHF 19‘962‘000.00 (=Abschr. und Ertragsüberschuss. Deckungsfehlbetrag CHF -4‘149‘500.00 Das Nettofinanzvermögen wird somit bis Ende 2018 um CHF 4.1 Mio. sinken und beläuft sich dann auf ca. CHF 182.1 Mio.