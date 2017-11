«fritig», neue Wochenzeitung des Volksblatt AG-Verlag

Der Volksblatt-Verlag gibt ab 2018 neues Medium heraus

Liechtensteins Medienlandschaft ist um ein Produkt reicher geworden. Wie verlautet, will das Liechtensteiner Volksblatt ab 2018 mit einem neuen Printprodukt auf den Markt gelangen. Der Verlag plant eine Gratis-Wochenzeitung unter dem Titel «fritig».

Das Verteilgebiet orientiert sich an der bereits seit 1993 bestehenden Sonntagszeitung «Liewo», die dem Vaduzer Medienhaus AG gehört. Gemäss der Tarifdokumentation soll das neue Printprodukt «fritig» im Tabloid-Format jeweils am Freitag mit einer Auflage von 45 000 Exemplaren in Liechtenstein und im Rheintal zwischen Rüthi und Mels verteilt werden.

Der Verlag bezeichnet seine neue Zeitung «als das neue Lifestyle-Magazin in Liechtenstein und im Rheintal».