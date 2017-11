Frauen EM-Qualifikation: Auslosung U19-Frauen

Liechtenstein trifft bei erster Teilnahme zu Hause auf Dänemark, Serbien und Griechenland

Bei ihrer ersten Teilnahme an einer EM-Qualifikation trifft Liechtensteins Frauen U19 Nationalteam zu Hause auf Dänemark, Serbien und Griechenland.

In Nyon hat am 24. November 2017 die Auslosung der ersten Qualifikationsrunde für die U19 Frauen EM stattgefunden. Insgesamt 48 Nationen, eingeteilt in vier Lostöpfe, nehmen an der Qualifikation teil. Automatisch qualifiziert für die Endrunde der EM, welche im Sommer 2019 ausgetragen wird, ist einzig Schottland als Gastgeber.

Das Qualifikationsturnier der Gruppe 6, in die Liechtenstein gelost wurde, wird vom 28. August bis 3. September 2018 in Liechtenstein ausgetragen.