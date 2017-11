FC Vaduz: Den Schwung aus den beiden letzten Siegen mitnehmen

Mit Rumpfmannschaft gegen zuletzt

schwächelnde Schaffhauser

Gelingt es dem FC Vaduz – nach vier freien Tagen ohne Trainings – ausgerechnet gegen den FC Schaffhausen, der lange Zeit die Tabelle anführte, im Heimspiel am Montag (20 Uhr, Rheinparkstadion) den dritten Sieg in Folge zu landen?

Wenn man bedenkt, dass die Personaldecke beim FCV dünn ist (Trainer Roland Vrabec spricht von einer weiterhin «dramatischen» Situation) müssten dem Betrachter eigentlich Zweifel aufkommen, dass dem FC Vaduz erneut ein Sieg gelingt wie beim 4:1 gegen Aarau. Trotzdem ist die Mannschaft des FCV stark und ausgeglichen genug, um auch gegen den Spitzenclub FC Schaffhausen zu gewinnen. Dies obwohl auch noch Kapitän Philipp Muntwiler am Montag wegen der vierten gelben Karte ausfallen wird.

Zur Personalsituation beim FC Vaduz

Verletzte Spieler: Franz Burgmeier, Mohamed Coulibaly, Thomas Konrad, Maurice Brunner, Moritz Eidenbenz, Milan Gajic und Yones Felfel. Gesperrte Spieler: Kapitän Philipp Muntwiler.

Der FC Schaffhausen hat von den zuletzt fünf Spielen drei verloren und somit den Anschluss zur Spitze, die Xamax hält, verloren. Schaffhausen rangiert mit sechs Punkten Rückstand auf dem dritten Rang.

Wie Trainer Roland Vrabec an der Medienkonferenz am Donnerstag zudem bekannt gab, mache er «einen guten, neuen Spirit im Team aus», was von Axel Borgmann, der bei der PK ebenfalls dabei war bestätigte. Von der Mannschaft – so Borgmann – sei nach den zwei Siegen in Folge regelrecht eine schwere Last abgefallen.

Spielrunde

Sa 19 Uhr: Rapperswil-Xamax

Sa 19 Uhr: Winterthur – Wil

So 16 Uhr: Chiasso – Wohlen

Mo 20 Uhr: FC Vaduz-Schaffhausen

Resultat:

Aarau-Servette 0:0