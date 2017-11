Fabian Schierscher holt sich seinen zweiten Landesmeistertitel

Billard So spannend waren die Landesmeisterschaften schon lange nicht mehr. Am Ende konservierte Fabian Schierscher seinen 30-Punkte-Vorsprung vor Patrick Pomberger.

Liechtensteins Billardszene erlebte ein spannendes Finale um den Landesmeistertitel. Am zweiten Wochenende der Poolbillard-Landesmeisterschaften holten die Titel-Favoriten keine Disziplinen-Medaillen mehr. Im 14/1 endlos setzte sich Alessandro Banzer, der ansonsten in den USA lebt und sich in Liechtenstein auf Urlaub befindet, am Samstag durch. Das Finale gegen Roger Bruderer (Endstand: 100:60) endete erst am frühen Sonntagmorgen um 2.15 Uhr. Den Titel im 10-Ball holt sich Sathaphon Sophaku. Er gewann am Sonntagabend im Finale gegen Michael Biedermann.

Die beiden Anwärter auf den Landesmeistertitel, konnten in den letzten beiden Disziplinen keine Medaillen mehr einfahren. Das war am Ende auch der Grund, warum Schierscher sich zum zweiten Mal nach 2005 die goldene Landesmeister-Plakette sichern konnte. «Ich freue mich sehr über den zweiten Titel. Vor 12 Jahren hatte ich noch in der Bundesliga gespielt. Danach habe ich acht Jahre nicht mehr gespielt», blickt Schierscher zurück. Erst 2013 stieg er wieder bei seinem Heimclub ein – in der 3. Landesliga. Heute ist er neben seinem Engagement als Jugendtrainer als Spieler in der 1. Landesliga aktiv.

Schierscher baut Vorsprung aus

Nach den ersten beiden Disziplinen ging Fabian Schierscher nach zwei Finalsiegen gegen Patrick Pomberger mit 30 Punkten Vorsprung ins Rennen. Im Hoffnungslauf kamen beide wieder aufeinander, nachdem Schierscher von Alessandro Banzer und Pomberger von Roger Bruderer nach hinten «geworfen» wurden. Dann liess Schierscher Pomberger keine Chance, wurde dann aber seinerseits von Banzer eliminiert, der sich nach Siegen über Sathaphon Sophaku (100: 44) und Roger Bruderer (100:60) den Disziplinen-Titel sicherte. Das bedeutete, dass Schierscher seinen Vorsprung auf Pomberger vor der letzten Disziplin auf 40 Punkte ausbauen konnte.

Sophaku wird zum Meistermacher

Am Sonntag wurde es dann um den Titel so richtig eng: Fabian Schierscher wurde bereits im zweiten Spiel von Mumin Veseli in den Hoffnungslauf geschossen (3:6). Pomberger kassierte eine Runde später seine erste knappe Niederlage gegen Alessandro Banzer (5:6). Als Schierscher und Pomberger dann aufeinander trafen, lag die Vorentscheidung in der Luft. Schierscher war schon mit 2:0 vorne, ehe Pomberger auftrumpfte und sich mit 6:3 durchsetzte. Die Ausgangslage war also klar: Mit einem Finaleinzug hätte Pomberger Schierscher in der Gesamtrangliste noch überholen können. Allerdings hatte sich der Titelverteidiger wohl gegen Schierscher bereits ausgepowert. Mit 3:6 unterlag er dem späteren 10-Ball-Landesmeister Sophaku. Der Triesner, der aktuell in der Schaaner Bundesliga-Mannschaft aktiv ist, wurde damit zum Meistermacher. In der Folge setzte er sich auch gegen Alessandro Banzer (7:6) und im Finale gegen Michael Biedermann (7:4) durch und holte sich nach Bronze im 14/1 auch Gold im 10-Ball.

In der Spitze entscheidet die Tagesform

Für die Gesamtwertung hatte der Sieg Sophakus auch seine Auswirkung: Denn Michael Biedermann fehlten damit 15 Punkte auf den Vize-Landesmeistertitel, der an Patrick Pomberger ging. Der knappe Ausgang zeigte eindrücklich, wie gut Liechtensteins Billard in der Spitze aufgestellt ist und wie die Tagesform über die Ergebnisse entscheidet. Mit dem Gesamtsieg Fabian Schierschers geht der Titel abermals nach Schaan. Die Grundlage für den verdienten Triumph setzte der taktisch versierte Landesmeister bereits am ersten Wochenende.

Rangliste

8-Ball: 1. Fabian Schierscher (Schaan), 2. Patrick Pomberger (Schaan), 3. Oliver Müller (Schaan)

9-Ball: 1. Fabian Schierscher (Schaan), 2. Patrick Pomberger (Schaan), 3. Berno Heeb (Triesen)

14/1: 1. Alessandro Banzer (Triesen), 2. Roger Bruderer (Schaan), 3. Sathaphon Sophaku (Triesen)



10-Ball: 1. Sathaphon Sophaku (Triesen), 2. Michael Biedermann (Schaan), 3. Alessandro Banzer (Triesen)

Gesamtwertung:

Fabian Schierscher (Schaan) 300 Punkte. 2. Patrick Pomberger (Schaan) 270. 3. Michael Biedermann (Schaan) 255. 4. Sathaphon Sophaku (Triesen) 240 5. Roger Bruderer (Schaan) 195. 6. Alessandro Banzer (Triesen) 170. 7. Berno Heeb (Triesen) 150. 8. Oliver Müller, Steve Heeb (Schaan) 140. 10. Hansjörg Dutler, Mumin Veseli (Triesen) 130. 12. Marco Tschütscher (Schaan) 120. 13. Chrigel Beusch (Triesen) 110. 13. Roland Erne (Schaan) 90. 15. Ralph Ospelt, Sascha Ludwig (Schaan) 80. 17. Thomas Dürr, Michael Winkler (Schaan) Antonio Stagliano (Triesen) 60. 20. Peter Lageder (Schaan) 40. 21. Stefanie Batliner, Gina Hilti (Schaan) 23. Daniel Moreira (Triesen) 10.

