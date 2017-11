Erste Liga: USV und Balzers brauchen dringend Punkte

Beide Teams stecken im Schlamassel und beide spielen gegen starke Gegner

Sowohl der USV als auch der FC Balzers stecken beide knietief im Schlamassel. Hier der USV mit mageren zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz und dort der FC Balzers mit einem Punkt mehr auch nicht viel besser .

Das Gute an der Tabellensituation für die beiden Liechtensteiner Erstligisten ist die Tatsache, dass bis zum Rang fünf alles eng beieinander liegt.

Der USV empfängt den FC Kosova /ZH, der in der vorletzten Saison 2015/16 abgestiegen ist. Damals verlor der USV beide Spiele gegen diesen Gegner. In dieser Saison haben die Zürcher bereits gegen den FC Balzers gespielt und zuhause 2:0 gewonnen. Kosova liegt derzeit mit 17 Punkten auf dem 5. Tabellenrang und hat nach zwei Siegen in Folge vor einer Woche das Heimspiel gegen Red Star ZH mit 1:2 verloren.

Für den USV als auch für den FC Balzers gilt es an diesem vorletzten Spieltag der Herbstrunde noch zu punkten. Der Abstand zu dem hinteren Rängen darf nicht zu gross werden.

__________________________________________________________________

Der FC Balzers kann mit Selbstvertrauen

in St.Gallen antreten

Der FC Balzers, der nach der Derby-Niederlage sich aufrappelte und den FC Seuzach vor einer Woche mit 4:0 nach Hause schickte, scheint gerade zum richtigen Zeitpunkt aus dem Wellental herauszukommen.

Allerdings ist auch der FC St. Gallen nach Anfangsschwierigkeiten in den letzten Wochen in Fahrt. So hat der U-21-Nachwuchs des FC St. Gallen aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt, zuletzt mit Siegen gegen Tuggen und Wettswil. In der vergangenen Saison verloren die Balzner gegen diesen Gegner beide Spiele, zuhause 2:4 und in St. Gallen 4:1. Mit dem Kantersieg gegen Seuzach kann der FC Balzers mit viel Selbstvertrauen in St. Gallen antreten und die Mission «Nächste Punkte» in Angriff nehmen.

Erste Liga - Gruppe 3

Sa 04.11.2017

15:00 USV Eschen/Mauren-FC Kosova

16:00 FC Red Star ZH-FC Mendrisio

16:00 FC Thalwil-FC Tuggen

17:00 FC Seuzach-FC Gossau

18:30 AC Bellinzona-FC Wettswil-Bonstetten

So 05.11.2017

14:30 FC Winterthur II-SV Höngg

18:00 FC St. Gallen 1879 II- FC Balzers

TABELLE