Erste Liga: USV Eschen/Mauren: Rien ne va plus

Bittere 0:1-Niederlage gegen

den FC Mendrisio

Die Erstligamannschaft des USV Eschen/Mauren dürfte froh sein, dass nun die Winterpause beginnt. Die Vorrunde schliesst die Truppe aus dem Liechtensteiner Unterland mit einer 0:1-Niederlage gegen das drittplatzierte Mendrisio ab. Dabei hat es im Spiel selbst gar nicht so schlecht ausgesehen. Zur Pause stand die Partie noch torlos.

Nach dem Seitenwechsel kam urplötzlich das 0:1 (48.). Torschütze war Gennari. Der USV hat nun elf Punkte auf dem Konto, so wenig wie noch nie in der gesamten Erstligazeit von mehr als acht Jahren und muss auf einem Abstiegsplatz überwintern. Der USV hatte auch gegen die Tessiner -sozusagen mit dem letzten Aufgebot (Fässler, Ritter und Garbryel fehlten zusätzlich zu den Langzeitverletzten, die durch Junioren ersetzt werden mussten) – durchaus seine Chancen. Schlussendlich war aber die Durchschlagskraft zu wenig effizient, um den Sieg zu holen.

USV hat sich für Rückrunde viel vorgenommen

Für die Frühjahrsrunde hat sich der USV allerdings viel vorgenommen. Nach der Verpflichtung von Trainer Erik Rektop will der USV-Vorstand mindestens vier neue Spieler holen, vor allem der Angriff (am wenigsten Tore in der Halbserie der gesamten Gruppe erzielt) sowie das Mittelfeld sollen massiv verstärkt werden. Ein erster Spieler hat bereits unterschrieben, wie aus Kreisen des USV verlautet. Allerdings kennen wir seinen Namen nicht.

Telegramm



Stadion: Sportpark Eschen/Mauren

Meisterschaft 1. Liga: USV – Mendrisio 0:1 (0:0)

Zuschauer: 400

USV: Antic, Schmid (76.Kardesoglu), Sele, Martinovic, Thöni, Quintans, Kavcic, Willi (66.Menzi), Knuth, Stevic, Pola

Ersatzspieler: Schatzmann, Dragic, Topcu, Menzi, Kardesoglu.

Trainer: Wild Christoph, Vozza Claudio.

Tor: 48.min. 0:1 Gennari

Bemerkungen: USV ohne acht Stammspieler !

Verwarnungen: 1 Verwarnung für Mendrisio, keine für USV

Erste Liga - Gruppe 3 Sa 11.11.2017

USV Eschen/Mauren-FC Mendrisio 0:1

FC Red Star ZH-FC Winterthur II 4:3

SV Höngg-FC Tuggen 5:1

FC St. Gallen 1879 II-FC Gossau 2:1

FC Seuzach-FC Kosova 2:5

AC Bellinzona-FC Balzers 0:0*

So 12.11.2017

14:30 FC Thalwil- FC Wettswil-Bonstetten

* Spiel läuft