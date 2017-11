Erste Liga: Muss der FC Balzers oder der USV auf einem Abstiegsplatz überwintern?

Der USV empfängt den FC Mendrisio / Balzers beim Tabellenführer AC Bellinzona zu Gast

Jetzt heisst es nochmals für den USV und den FC Balzers die Zähne zusammen zu beissen Gas zu geben und das letzte Spiel in der Herbstsaison für sich zu entscheiden. Beide Liechtensteiner Vereine bekommen es mit Tessiner Vereinen zu tun: Der USV empfängt den Tabellendritten FC Mendrisio im Sportpark und der FC Balzers muss beim Tabellenführer AC Bellinzona antreten.

Gerade gegen starke Gegner tat sich der FC Balzes immer herovr und man darf den Liechtensteinern ohne weiteres zutrauen, dass sie im Höhenflug der Gefühle einen Sieg im Tessin landen können.

Dem FC Balzers scheint nach zwei Siegen in Serie (4:0 gegen Seuzach und 1:2 in St. Gallen) der Befreiungsschlag geglückt zu sein. Beim USV ist eine leicht Aufwärtstendenz zu erkennen. Nach der 4:1-Niederlage in Gossau folgte ein 0:0 gegen Kosova. Ob die Tendenz bei beiden Mannschaften anhält, wird sich morgen zeigen.

Dabei hat der FC Balzers beim Ranglistenersten Bellinzona ein etwas schwereres Los als der USV, der gegen den Mendrisio (3.) zu Hause antritt. Hier könnte der Heimvorteil ausschlaggebend sein.

Bellinzona hat in den bisherigen 13 Spielen nur ein einziges Spiel verloren, zehn gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Der FC Mendrisio steht nicht viel schlechter da. Er verlor auch nur zwei Partien, spielte fünfmal unentschieden und gewann sechs Spiele

Vom Papier her sind die Liechtensteiner Vereine deshalb Aussenseiter. Aber zuerst einmal muss gespielt werden.

Erste Liga - Gruppe 3

Sa 11.11.2017

15:00 USV Eschen/Mauren-FC Mendrisio

16:00 FC Red Star ZH-FC Winterthur II

16:00 FC St. Gallen 1879 II-FC Gossau

16:00 SV Höngg-FC Tuggen

17:00 FC Seuzach-FC Kosova

18:30 AC Bellinzona-FC Balzers

So 12.11.2017

14:30 FC Thalwil-FC Wettswil-Bonstetten

TABELLE