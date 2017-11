Erste Liga: Der FC Balzers chancenlos in Bellinzona

Die Tessiner gewannen das letzte

Spiel der Herbstrunde 2:0 (0:0)

Beim derzeit überragenden Leader AC Bellinzona, der in der gesamten Vorrunde nur ein Spiel verloren hat, war der FC Balzers im letzten Herbstrundenspiel chancenlos. Am Ende siegten die Tessiner 2:0.

Bis zur Halbzeit hielten die Liechtensteiner ausserordentlich gut mit und kamen zu der einen oder anderen Chance. -So waren die ersten 45 Minuten mehr oder weniger ausgeglichen. Der FCB konnte sich dabei auf eine massive und gut geordnete Abwehr verlassen.

Nach Seitenwechsel legten die Hausherren einen Zahn zu und waren besonders bei Standards gefährlich. So ein Standard brachte dann in der 53.min. nach einem Corner das 1:0 durch Djuric per Kopf. Dann folgte der Platzverweis von Aron Sele wegen angeblichem Foulspiel. Es war eine zu harte Entscheidung des SR. Kurz darauf fiel das 2:0 durch einen schönen und platzierten 25 Meterschuss von Torjäger Magnetti.

Mit dieser Niederlage, nach zuletzt zwei Siegen in Folge, überwintern die Balzner mit 14 Punkten auf dem 11. Rang, noch vor dem USV, der die Rote Laterne über die Wintermonate tragen muss. Beide Liechtensteiner Erstligateams werden sich für die Rückrunde neu in Stellung bringen (müssen), um das Feld von hinten aufzurollen.

Auftakt in die zweite Hälfte der Meisterschaft ist am 4.März 2018 mit den Spielen

FC Balzers-Thalwil und

FC Winterthur II – USV Eschen/Mauren.

Telegramm

Stadion: Stadio Comunale Bellinzona

Meisterschaft 1. Liga: AC Bellinzona-FC Balzers 2:0

Zuschauer: 500

FC Balzers: Klaus, Hermann, Zarkovic A., Kaufmann, Yildiz, Polverino, Sele, Erne, Gubser, Meier, Domuzeti.

Ersatzspieler: Hobi, Vogt R., Zarkovic D., Shala.

Trainer: Patrick Winkler, Daniel Schöllhorn.

Abwesend: Brändle, Crescenti, Alder, Wolfinger, Mujic (alle verletzt), Majer (krank).

Tore: 53.min. 1:0 Djuric, 72.min. 2:0 Magnetti

Verwarnungen : 4 gelbe Karten für den FC Balzers, 1 Rote Karte für den FCB, keine Karte für Bellinzona

Erste Liga - Gruppe 3

Sa 11.11.2017

USV Eschen/Mauren-FC Mendrisio 0:1

FC Red Star ZH-FC Winterthur II 4:3

FC St. Gallen 1879 II-FC Gossau 2:1

SV Höngg-FC Tuggen 5:1

FC Seuzach-FC Kosova 2:5

AC Bellinzona-FC Balzers 2:0

So 12.11.2017

14:30 FC Thalwil – FC Wettswil-Bonstetten