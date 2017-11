Erheblicher Schaden bei Auffahrkollisionen

Schäden, glücklicherweise

keine Verletzten

Am Montag kam es zu zwei Auffahrunfällen, verletzt wurde niemand. Ein Lenker eines Personenwagens fuhr gegen 15.00 Uhr auf der Vaduzer ‚Landestrasse‘ in nördliche Richtung, mit der Absicht, nach links abzubiegen. Eine nachfolgende Lenkerin eines Personenwagens erkannte das verkehrsbedingte Anhalten des Vordermannes zu spät wodurch es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es um 17.45 Uhr auf der ‚Landstrasse‘ in Triesen. Ein Lenker eines Personenwagens fuhr in nördliche Richtung und musste seinen Wagen verkehrsbedingt anhalten. Eine ihm folgende Lenkerin bemerkte dieses Bremsmanöver zu spät und kollidierte gegen das Heck des vorderen Autos. An beiden Wagen entstand Sachschaden. (lpfl)