Eishockey: VEU Feldkirch gegen Red Bull Juniors im Einsatz

Am Mittwoch trifft die FBI VEU Feldkirch in der Salzburger Eisarena auf die Red Bull Juniors. Die VEU möchte im Spiel gegen die Jungbullen nach der Niederlage in Asiago wieder anschreiben. Kein leichtes Unterfangen gegen die Heimstarken Salzburger. Im November absolvierten die roten Bullen nur zwei Spiele in der Alps Hockey League und blieben in den beiden Heimspielen siegreich. Sowohl der EHC Lustenau als auch der EHC Bregenzerwald mussten punktelos die Heimreise antreten. Das sollte für die Montfortstädter Warnung genug sein. Es wird einer Topleistung über 60 Minuten bedürfen um den Mozartstädtern Paroli zu bieten. In der Tabelle geht es weiter eng zu und her. Die VEU, derzeit auf dem siebten Tabellenplatz hat einerseits nur zwei Punkte Rückstand auf Rang vier, andererseits liegen Cortina und der EHC Bregenzerwald mit drei Punkten Rückstand auf Schlagdistanz. Nach dem Duell mit den Red Bulls startet am Samstag ein intensiver Dezember für die Lampert Cracks. Acht Spiele, davon alleine drei Vorarlbergderbys, stehen im letzten Monat des Jahres an.



Red Bull Hockey Juniors – FBI VEU Feldkirch

Salzburg, Salzburger Eisarena, Mittwoch 29.11.2017, 19:15h