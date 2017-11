Eishockey: Schwere Aufgabe für die VEU Feldkirch in Asiago

Auf die FBI VEU Feldkirch warten in den nächsten beiden AHL-Runden schwere Aufgaben in der Fremde, ehe es zum Heimderby gegen den EHC kommt. Am Samstag gastieren die Montfortstädter beim Vizemeister Asiago. Für die Lampert Cracks eine weitere Chance endlich gegen die Italiener zu punkten. Die bisherige Bilanz steckt zwar die Favoritenrolle klar den Italienern zu, trotzdem haben die Feldkircher in den bisherigen Partien immer gut gespielt und dem Vizemeister ein Duell auf Augenhöhe geliefert. So auch beim letzten Aufeinandertreffen in der Vorarlberghalle. Das Spiel ging zwar vom Ergebnis schlussendlich deutlich aus, war aber bis zur Mitte völlig offen. Spielentscheidend waren dann zwei Überzahltreffer der Italiener. Das ist aber Schnee von gestern für die Mannen von Michael Lampert, die alles dafür tun werden um Punkte mit nach Hause zu bringen. So sieht es auch Coach Lampert selbst: „Das ist eine sehr starke Mannschaft, aber wir werden alles tun, um sie endlich mal zu knacken.“ Wieder mit dabei nach seiner Verletzungspause ist Kristof Reinthaler, der im Training gezeigt hat, das er wieder einsatzfähig ist. Dafür fehlt Dennis Sticha, der an den KAC abgegeben wurde. Ein Blick auf die Statistik zeigt das Asiago über sehr gute Individualspieler verfügt. Drei Stürmer der Italiener liegen unter den Top Ten der Punktelieferanten der Liga, ein Wert den kein anderer Verein der Liga erreicht. Allein die beiden Sturmpartner des zweiten Blockes, Marco Rosa und Anthony Bardaro haben zusammen schon über 50 Punkte auf dem Konto. Auch von der Strafbank sollten sich die Feldkircher Gäste nach Möglichkeit fernhalten, verfügen die Norditaliener doch über ein sehr starkes Überzahlspiel. Asiago Hockey – VEU Feldkirch

Asiago, Odegar Asiago, Samstag 25.11.2017 20:30h