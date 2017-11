Eishockey: EC Kitzbühler „Adler“ zu Gast

Mit den Kitzbühler Adlern gastiert der nächste österreichische Konkurrent in der Vorarlberghalle. Nach der tollen Vorstellung gegen die Zeller Eisbären wollen die Lampert Cracks den Schwung aus dieser Partie mitnehmen.

An Selbstvertrauen dürfte es den Feldkirchern derzeit nicht mangeln. Aber Vorsicht, die Adler sind ein sehr ernst zu nehmender Gegner. Das Feldkircher Publikum darf sich sicher wieder auf ein schnelles Eishockeymatch mit viel Aktion am Eis freuen. „Es wird sicher kein 8:1 geben, das ist ein sehr starker Gegner. Wir werden aber alles tun um die Punkte in Feldkirch zu halten.“, meint Headcoach Michael Lampert



FBI VEU Feldkirch – EC „Die Adler“Stadtwerke Kitzbühel

Feldkirch, Vorarlberghalle, Dienstag 14.11.2017, 19:30h