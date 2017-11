Eishockey: Der HC Davos in einem Derby der besonderen Art

Heute Dienstag: Davos empfängt

den HC Lugano

Heute Dienstag um 19.45 Uhr gastiert der HC Lugano zum ersten Mal in dieser Saison in Davos. Beim HCD wird wahrscheinlich der schwedische Flügelstürmer Anton Rödin seinen Einstand geben.

Nach Terminschwierigkeiten im Transfer sollte nun Rödins Debüt nichts mehr im Weg stehen. Und der HCD kann endlich wieder mit vier Ausländern spielen.

Der HC Lugano ist in dieser Saison sehr stark in Erscheinung getreten, was ein Blick auf die Tabelle verrät. Lugano liegt auf Rang drei und wird allgemein zum heisstesten Anwärter von SC Bern im Kampf um die Meisterkrone genannt. Der HCD befindet sich an fünfter Stelle zwei Punkte hinter den Tessinern.

Lugano lässt wie Davos auch momentan die Konstanz vermissen. Am letzten Samstag gewannen die Luganesi das Tessiner Derby in Ambri mit 4:1. Zuvor hatten sie drei Mal verloren – gegen Zug (2:5), in Biel (2:4) und gegen Fribourg (2:4). Zu den gefährlichsten Skorern zählen mit Dario Bürgler und Gregory Hoffmann, mit elf Treffern zurzeit der beste Torschütze, zwei Stürmer mit Davoser Vergangenheit!

Die Partien zwischen dem HCD und Lugano sind in der Regel temporeich und ausgeglichen. So war es auch beim bisher einzigen Aufeinandertreffen in der laufenden Saison in der Resega-Eishalle. Am 14. Oktober führte Davos drei Mal, und drei Mal glich Lugano aus. In der 54. Minute traf dann Sébastien Reuille zum entscheidenden 4:3 für die Tessiner.

Die 26. Spielrunde (Spielbeginn: 19:45 Uhr)

HC Ambri -Piotta – Genf-_Servette

SC Bern – SCL Tigers

HC Davos – HC Lugano

Fribourg- Lausanne

EHC Kloten – EHC Biel

EV Zug – ZSC Lions

