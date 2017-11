Duell der deutschsprachigen Slammer in Wien

Liechtensteinerin Sieglinde Holzknecht mit eindrucksvoller Performance beim Poetry Slam

Vaduz – Im Rahmen der „BUCH WIEN“ nahm die Liechtensteinerin Sieglinde Holzknecht beim Poetry Slam der deutschsprachigen Länder in Wien teil. Die Messe „BUCH WIEN“ ist eine internationale Buchmesse und Lesefestwoche.

Der traditionell am Eröffnungsabend der Wiener Buchmesse stattfindende Poetry Slam-Wettbewerb war sehr gut besucht. Die Liechtensteinerin Sieglinde Holzknecht überzeugte mit einer kreativen und eindrucksvollen Performance vor über 200 Zuschauern. Die Liechtensteinerin studiert in Leipzig, ist Poetin und moderiert Literaturveranstaltungen. Ihre Teilnahme am Poetry Slam in Wien wurde vom Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur unterstützt.

Neben der liechtensteinischen „Slammerin“ traten Sarah Altenaichinger (Schweiz), Elias Hirschl (Österreich), Franziska Holzheimer (Deutschland), Jessy James LaFleur (Belgien) und Luc Spada (Luxemburg) auf. Das Besondere am Poetry Slam der deutschsprachigen Länder ist, dass eine Runde des Wettbewerbs in dem jeweiligen Dialekt bestritten wird. Dadurch erhält das Publikum einen spannenden Einblick in die vielfältige Welt der deutschen Sprache. Die Gewinnerin Franziska Holzheimer aus Deutschland erhielt als Preis ein Megaphon. Liechtenstein nahm bereits zum dritten Mal am Poetry Slam der „BUCH WIEN“ teil. Moderiert wurde die dritte Ausgabe von den österreichischen Slam-Ikonen Mieze Medusa und Markus Köhle.(Dominic Sprenger, Botschaft Wien)