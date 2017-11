Dritte Liga: Spiele der Liechtensteiner Drittligisten

Alle vier FL-Teams möchten mit

einem Sieg überwintern

In der elften und letzten Meisterschaftsrunde kommt es in der 3. Liga zu einigen interessanten Begegnungen. So muss der FC Triesenberg beim Tabellenfünften Appenzell antreten, der vor einer Woche in Rüthi mit 3:2 verloren hat, während die Triesenberger auf ein Erfolgserlebnis zurückblicken können. Sie haben zuhause zuletzt den FC Speicher mit 4:0 abgefertigt. Für die Appenzeller ist es bereits die dritte Niederlage in Folge. Nachdem sie eigentlich recht gut in die Meisterschaft gestartet sind, scheint die Luft draussen zu sein. Eine Chance für Triesenberg.

Der FC Balzers und der FC Schaan

mit Heimspielen



Der FC Balzers liegt auf dem neunten Tabellenrang und möchte sich weiter nach vorne orientieren. Gegner im letzten Saisonspiel ist der erstarkte FC Besa aus St. Gallen, der in den letzten vier Meisterschaftspartien in Folge siegreich blieb. Von den drei von vier bisher ausgetragenen Spielen des laufenden Championats gegen Liechtensteins Drittligisten hat der FC Besa alle gewonnen. Und nun hat der FC Balzers II dieses Team vor der Brust.

Der FC Schaan muss gegen den Tabellendritten auf der Rheinwiese ran. Für die Truppe um Trainer Sven Majer gibt es nur noch Entrinnen vor dem drohenden Abstieg, wenn das Team für die Rückrunde massiv verstärkt wird. Es ist dem Team und dem Trainer hoch anzurechnen, dass sie bis jetzt und bei dieser Niederlagen-Orgie immer noch nicht den Mut verloren haben. Wir wünschen dem FC Schaan alles Gute, vor allem für die Rückrunde.

FC Triesen: Zum Vorrundenabschluss

ein Sieg?

Der FC Triesen ist auf Rang zehn, ein Platz, der dem Triesner Jungtrainer und ex-Profi Martin Rechsteiner gar nicht behagt. Er wird deshalb versuchen beim siebentplatzierten FC Teufen weitere Punkte einzufahren. In den Meisterschaftsspielen der letzten 14 Tage zeigten sich die Triesner in den Derbys gegen Schaan (4:1-Sieg) und gegen Balzers (3:3) in recht guter Verfassung, so dass die Truppe mit viel Selbstvertrauen in Teufen antreten kann.

(Anstosszeiten, siehe weiter unten).

Dritte Liga - Gruppe 2

Sa 04.11.2017

17:00 FC Appenzell 1 –FC Triesenberg 1

17:30 FC Rheineck 1-FC Rebstein 1

18:00 FC Speicher 1-FC Uznach 1a

So 05.11.2017

15:00 FC Balzers 2-FC Besa 1

16:00 FC Teufen 1-FC Triesen 1

16:00 FC Schaan 1-FC Rüthi 1