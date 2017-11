Deutsche Bundesliga: Der FC Bayern München souverän

Nach 3:0-Sieg gegen Augsburg nun

sechs Punkte Vorsprung

Es bahnt sich erneut ein gewohnter Alleingang der Bayern in der deutschen Bundesliga an. Allen Unkenrufen zum Trotz, bei denen die deutschen Medien mehr oder weniger den Klassenbesten aus München immer wieder im Visier haben, strebt der Rekordmeister FCB einen weiteren Meisterschaftstriumph an.

So hatte auch der FC Augsburg am 12. Bundesliga-Spieltag trotz grosser Personalprobleme keine Chance in der Allianzarena etwas zu gewinnen. Dabei tat sich Arturo Vidal als Matchwinner hervor. Wie man hört, soll Trainer Heynckes Standards während der ganzen Woche trainiert haben.

Jedenfalls ist es auffällig, dass Bayerns Spiel seit Heynckes’ Amtsübernahme wieder an Gefahr durch Standards zugenommen hat. Das liegt zum einen daran, dass der nun immer öfter eingesetzte James Rodriguez über ein überaus feines Füßchen in Sachen ruhende Bälle verfügt und so auch am Samstagnachmittag das 1:0 durch Arturo Vidal (31.) heraufbeschwor, als bei Bayern wenig bis gar nichts zusammen lief.

Und wie wichtig Doppeltorschütze Lewandowski für Bayern ist, zeigte sich auch gegen Augsburg. Er ist aus dem Konzept von Heynckes nicht wegzudenken.

Zwölfter Spieltag

VfB Stuttgart-Dortmund 2:1

FC Bayern–Augsburg 3:0

Hoffenheim – Frankfurt 1:1

Leverkusen-RB Leipzig 2:2

Wolfsburg -SC Freiburg 3:1

Mainz – Köln 1:0

Hertha Berlin – Gladbach 2:4

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele Tor-Diff. Punkte 1 Bayern 12 22 29 2 RB Leipzig 12 5 23 3 M’gladbach 12 0 21 4 Dortmund 12 13 20 5 Hoffenheim 12 6 20 6 Schalke 11 4 20 7 Frankfurt 12 2 19 8 Hannover 11 4 18 9 Leverkusen 12 7 17 10 Augsburg 12 2 16 11 Stuttgart 12 -3 16 12 Mainz 05 12 -4 15 13 Wolfsburg 12 -1 14 14 Hertha BSC 12 -3 14 15 Hamburg 11 -8 10 16 Freiburg 12 -17 8 17 Werder 11 -10 5 18 Köln 12 -19 2