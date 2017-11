Der VfB Stuttgart macht BVB-Krise perfekt

Die Schwaben gewinnen das Bundesligaspiel

gegen Dortmund 2:1 (1:1)

Die Krise bei Borussia Dortmund ist nun perfekt. Zum Auftakt des 12. Spieltages am Freitag verpasste Aufsteiger VfB Stuttgart dem BVB die nächste Niederlage. Ohne den suspendierten Torjäger Aubameyang und nach offensichtlichen Schwächen in der Abwehr musste sich Dortmund den Schwaben 2:1 geschlagen geben.

Während Stuttgart im 2017 noch ohne Heimniederlage ist, sind die Dortmunder nun seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos. Das hat es bei der Borussia schon lange nicht mehr gegeben.

Die Stuttgarter ging nach einem Fehler in der Abwehr schon in der 4. Minute durch ein Tor von Chadrac Akolo in Führung. Dann gelang Maximilian Philipp per Abstauber der Ausgleich (45.) Zuvor vergab Schürrle einen Handelfmeter. Der für den angeschlagenen Akolo eingewechselte Josip Brekalo nutzte einen weiteren Lapsus der Schwarz-Gelben zum 2:1 und zum Siegtreffer.

Spieltag

FC Bayern – Augsburg (alle SA, 15:30 Uhr)

Hoffenheim .- Frankfurt

Leverkusen-RB Leipzig

Wolfsburg -SC Freiburg

Mainz – Köln

Hertha Berlin – Gladbach (SA 18:30 Uhr)

Schalke-Hamburg (SO 15:30 Uhr)

Bremen-Hannover,(SO 18 Uhr)

VfB Stuttgart-Dortmund 2:1 (FR)

