Der unsichtbare Teil des Eisbergs bei Firmenübernahmen

Übernahme oder Verkauf von

KMU in der Praxis

Über vierzig Interessierte folgten der Einladung von „Rheintal Interim“, dem Verband Rheintaler Interim Manager VRIM, ins STABIQ Treasure House nach Eschen, wo sie von VRIM-Präsident Kurt Schädler begrüsst wurden.

Das Thema des Abends lautete „Übernahme oder Verkauf von KMU in der Praxis – wie erfolgreiche Unternehmer vorgehen“. Die beiden Referenten Christoph Pichler und Christophe Friedli sind Autoren des Buchs „Kauf und Verkauf von KMU – Ein Leitfaden für die Praxis“. In Ihrem Vortrag beleuchteten sie die Schritte, die zum Eigentümerwechsel eines Unternehmens führen. Sie unterscheiden dabei die Phasen Pre-Transaktion, Transaktion und Post-Transaktion. „Die Tätigkeiten, aber auch die Gefühle, können mit einem Eisberg verglichen werden“, so Pichler und Friedli, „das Rationale einer Transaktion ist nur der sichtbare, aber kleinere Teil des Eisbergs.“ Der grössere, unsichtbare Teil sei die emotionale Ebene. So löse der Verkauf eines Unternehmens bei Käufer, Verkäufer, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und beim Management unterschiedliche Emotionen zu unterschiedlichen Zeiten der Transaktion hervor.

Vor und nach dem Vortrag stellten Benno Heer und Dr. Norbert Seeger das STABIQ Treasure House vor. Auf über 6’000 Quadratmetern werden Edelmetalle, Kunstgegenstände, Schmuck, Uhren und wertvolle Fahrzeuge in exklusivem Ambiente sicher und unter perfekt abgestimmten klimatischen Bedingungen verwahrt. Das Tresorgebäude enthält auch ein offenes Zolllager, das nach den strengen Richtlinien der eidgenössischen Zollverwaltung geführt werde, erläuterte Benno Heer, CEO von STABIQ Est.

Der Verband Rheintaler Interim Manager VRIM ist ein Berufsverband von selbständigen Interim Managern entlang des Alpenrheins und angrenzender Gebiete. Dessen Mitglieder sind erfahrene Manager mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen. Sie sind selber Unternehmer und tragen Verantwortung in ihren Mandaten (www.rheintal-interim.org).