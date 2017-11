Der FC Vaduz setzt Höhenflug fort

Verdienter 2:0 (1:0)-Sieg über das

Spitzenteam aus Schaffhausen

Der FC Vaduz setzte heute im Rheinparkstadion vor knapp 1000 Zuschauer seinen Höhenflug fort. Nach zwei Siegen in Folge reiht das Team um Trainer Roland Vrabec den dritten gleich drauf und besiegt das Spitzenteam aus Schaffhausen mit 2:0. Die Treffer erzielen Nicolas Jüllich in der 29. Minute und Puljic in der 47.Minute.

Der FC Vaduz übernimmt nach rund einer Viertelstunde das Spieldiktat und erarbeitet sich aber schon zu Beginn (7.) die erste Chance durch Turkes. Vaduz spielt abgezockt und kommt zu einigen weiteren Chancen. Aber erst Jüllich erzielt in der 29.min. die fällige 1:0-Führung, nachdem er von Niederhäusern ideal eingesetzt worden war. Die Gäste kommen erst kurz vor Seitenwechsel zur ersten richtigen Chance durch Cicek (39.), der in aussichtsreicher Position den Ausgleich vergibt.

Mit Paukenschlag zweite Halbzeit eingeläutet

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Paukenschlag. Der gefährliche Vaduzer Innenverteidiger Puljic kommt bei einer Standardsituation nach vorne und trifft in der 47.Minute mit herrlichem Kopfball zum 2:0. Er ist als Verteidiger zur Stunde bester Torschütze seines Teams.

Schaffhausen kommt etwas besser ins Spiel, ohne dabei zu glänzen. Die Munotstädter sind weit weg von der Form zu Beginn der Meisterschaft, als sie längere Zeit die Tabellenführung inne hatten. Heute gelingt ihnen in Vaduz fast gar nichts, bis auf eine hochkarätige Chance durch den agilsten Spieler Cicek.(76.) Dass Schaffhausen nichts gelingt, liegt allerdings auch am FCV, der mit einer soliden Leistung erneut überrascht. Vieles ist sicherlich auch der harten Arbeit des Trainers und seines Staffs geschuldet. Denn zu Beginn der Meisterschaft sah es oftmals anders aus.

Der FC Vaduz liegt nun neu auf dem 4. Tabellenrang; hat dort Rapperswil-Jona verdrängt, der nächste Gegner nach der Länderspielpause.

Telegramm

Stadion: Rheinparkstadion Vaduz

Zuschauer: 967

Schiedsrichter: Gut, Kurnazca, Zürcher

Tore: 29.min. 1:0 Jüllich, 47.min. 2:0 Puljic

FC Vaduz: Jehle, Bühler, Puljic, Borgmann, von Niederhäusern, Jüllich, Kamber (71.Ciccone), Schirinzi, Mathys, Turkes, Devic (87. Göppel)

FC Schaffhausen: Nikolic, Goncalves. Rhyner, Mevlja, Paulinho, Lika (72.Barry), Bunjaku (61. Mikari), Tranquilli (61. Del Tore), Castroman, Cicek, Sessolo.

Karten: gelb für Jüllich (FCV)