Der FC Basel vergibt grosse Chance aufzusteigen

Champions League: Unnötige 1:2-Niederlage gegen ZSKA Moskau

Den ersten Matchball hat der FC Basel unter Trainer Raphael Wicky leider vergeben. Allerdings sind die Aufstiegsschancen ins Achtelfinale nach der überraschenden 1:2 Niederlage vor heimischem Publikum gegen ZSKA Moskau aber noch intakt.

Im gestrigen Spiel zeigte der FCB zwei Gesichter. Denn es waren zwei komplett verschiedene Halbzeiten, die die 33’000 Zuschauer in Basel geboten bekamen. Nach den ersten 45 Minuten führte der FCB verdient 1:0, in der zweiten Hälfte geriet er gegen die erstarkten Russen mehrfach in Nöte. In der 65. Minute glich der eingewechselte Dsagojew Luca Zuffis Führungstreffer aus. In der 79. drehte der Schwede Pontus Wernbloom das Spiel komplett.

Basel - ZSKA Moskau 1:2 (1:0)

Stadion: St. Jakob Park, Basel

Zuschauer: 33 303

Schiedsrichter: Mazic (SRB)

Tore: 31.min. 1:0 Zuffi; 65.min. 1:1 Dsaojew; 79.min. 1:2 Wernbloom.

Basel: Vaclik; Akanji, Suchy, Balanta; Lang, Xhaka (73. Serey Die), Zuffi, Petretta (85. Itten); Steffen, Oberlin (71. Ajeti), Elyounoussi.