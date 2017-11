Charr erster deutscher Schwergewichts-Weltmeister seit Schmeling

Einstimmiger Punktesieg für

den 33 jährigen Kölner

Manuel Charr holte sich in der Nacht auf den Sonntag in Oberhausen erstmals seit 85 Jahren wieder einen Weltmeistertitel im Schwergewicht für Deutschland. Der 33-jährige,1.93 Meter grosse und 110 kg schwere Kölner besiegte den favorisierten Russen Alexander Ustinov nach Punkten. Es ist der erste WM—Titel für Deutschland in der höchsten Gewichtsklasse seit dem legendären Max Schmeling.

Der einstimmige Punktesieg, der um 23.07 Uhr am Samstag in der Oberhausener Arena verkündet wurde, war am Ende hochverdient, auch wenn er sich zu Beginn nicht unbedingt abgezeichnet hatte.

«Jetzt hat Deutschland sein Wintermärchen», jubelte Charr sofort nach dem Kampf. «Ich habe alles erlebt, einen Bauchschuss, zwei neue Hüftgelenke, aber ich habe mich durchgebissen. Vor zwei Wochen ist mir im Training noch die Augenbraue aufgeplatzt, das habe ich meinem Team aber gar nicht verraten.»

.