Champions League: Nach Pleite in Stuttgart will Dortmund auf die Erfolgsspur zurück

Stürmerstar Aubameyang soll dem BVB und

Trainer Bosz zum Sieg verhelfen

Die Spiele der letzten Wochen haben es deutlich gemacht: wenn Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang fehlt, läuft bei den momentan fragilen Dortmundern einfach nichts. Deshalb soll er – nach seiner Suspendierung durch Trainer Peter Bosz- wieder ins Team zurückkehren, um unter Umständen diesem den Job zu sichern. Denn der Topspiel-Doppelpack gegen Tottenham Hotspur und Schalke innerhalb von vier Tagen könnte für den Niederländer tatsächlich zum Schicksal werden.

An der Pressekonferenz bestätigte der BVB-Trainer, dass Aubameyang spielen wird. Und weiter: «Wir brauchen diesen Sieg. Gegen die Spurs haben wir die Chance, den Negativlauf zu beenden. Allein schon für das Gefühl. Der Coach steht unter Druck. «Jetzt kommen zwei wichtige Spiele», unterstrich auch Sportdirektor Michael Zorc. Und weiter: «Wir haben die Dinge intensiv und stundenlang aufgearbeitet“, berichtete Zorc dem „kicker nach der 1:2 -Pleite beim VfB. „Es gibt nicht den einen Knopf, den man drücken kann, damit es wieder in die richtige Richtung läuft. Wir müssen an den kleinen Schrauben drehen.“

Und heute steht kein geringerer als die englische Spitzenmannschaft von Tottenham als Gegner auf dem Platz, gegen den der BVB gewinnen muss, um noch eine Chance in der Königsklasse zu haben.

Gruppenspiele von heute Dienstag

Spartak Moskau-NK Maribor, 18 Uhr

Besiktas Istanbul – FC Porto, 18 Uhr

FC Sevilla – FC Liverpool, (alle ab 20:45 Uhr )

SSC Neapel – Schachtjor Donezk

Manchester City-Feyenoord Rotterdam

AS Monaco-RB Leipzig

Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur

APOEL Nicosia- Real Madrid