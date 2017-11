Champions League: Dortmund praktisch ausgeschieden

Borussia Dortmund – Apoel Nikosia 1:1 (1:0)

Ein enttäuschender BVB musste sich zuhause gegen Nikosia mit einem 1:1 (1:0) begnügen . Der BVB hat in der Champions League eine weitere enttäuschende Leistung gezeigt und auch das Rückspiel in Dortmund gegen Aploel Nikosia nicht gewonnen.

Die rund 65’000 Zuschauer im Luna Park in Dortmund hofften nach dem 1:0-Führungstreffer von Raphael Guerreiro in der 29.Minute auf einen Sieg, doch Poté machte mit dem Ausgleichstor in der 51.Minute diese Hoffnung schlagartig zunichte. Dortmund hat nach dieser enttäuschenden Leistung nur noch theoretische Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale und muss sogar noch um die Qualifikation zur Europa League zittern.

Dortmund steckt in einer echten Krise und am kommenden Wochenende steht das Meisterschaftsspiel gegen die Bayern an, die sich im Gegensatz zum BVB in einem Höhenflug befinden. Vielleicht könnte ein Sieg gegen die Bayern die Dortmunder wieder in die von ihr gewohnte Erfolgsspur zurückbringen.

Auch RB Leipzig ist praktisch draussen

FC Porto-RB Leipzig 3:1 (1:0)

RB Leipzig musste am vierten Spieltag in der Champions League die zweite Niederlage kassieren. Beim FC Porto verloren die Sachsen mit 3:1 (1:0).

Telegramm



Zuschauer: 41616

Tore: 13.min. 1:0 Herrera, 48.min. 1:1 Werner, 62.min. 2:1 Pareira, 92.min. 3:1 Pereira.

Schiedsrichter: Hategan (RUM)

Gruppenphase (Teil 2) (Spiele vom 1.November)

Besiktas Istanbul – AS Monaco 1:1

FC Liverpool – Maribor 3:0

Sevilla-Spartak Moskau 2:1

Schachtjor Donezk-Fyenoord Rotterdam 3:1

SSC Neapel – Manchester City 2:4

FC Porto – RB Leipzig 3:1

Tottenham Hotspur-Real Madrid 3:1

Dortmund-Apoel Nicosia 1:1