Champions League: Der FC Bayern will souverän auftreten/Vorschau FC Basel

Champions League, 5. Spieltag: Wie schlagen sich

der FC Bayern und der FC Basel?

Die Bayern müssen am heutigen 5. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League beim FSC Anderlecht ran. Nach den zuletzt erfolgreichen Wochen unter dem neuen Trainer Heynckes fahren die Bayern mit recht grosser Zuversicht nach Anderlecht und wollen einen klaren Sieg landen.

Das Achtelfinale ist dem FCB bereits sicher. Gegen die Belgier wollen die Bayern trotzdem volle Kanne angreifen, vielleicht liegt ja noch der Gruppen sieg drin. Allerdings rechnet niemand mit einem solchen Szenario. Dann müsste Paris St. Germain 4:0 geschlagen werden. Und das glaubt auch an der Säbenerstrasse in München wohl niemand ernsthaft.

Dieselbe Elf wie beim Sieg gegen Augsburg wird Heynckes nicht auf den Platz schicken. Denn auch wenn die Ergebnisse stimmen, die Bayern plagt eine ganze Palette an Personalsorgen. Fünf Stammspieler bleiben zuhause. Darunter die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Franck Ribéry, aber auch Rafinha, David Alaba und Thomas Müller. Letzterer ist zwar wieder fit, aber noch nicht in gewohnter Form. Für Alaba wird wohl der jüngst zurückgekehrte Juan Bernat den Linksverteidiger geben.

FC Bayern München: Ulreich – Kimmich, Süle, J. Boateng, Bernat – Tolisso, Rudy – Robben, James, Coman – Lewandowski.

RSC Anderlecht: Sels – Spajic, Kara Mbodji, Deschacht – Kums – Trebel, Dendoncker – Bruno, Stanciu – Harbaoui, Onyekuru.

Schiedsrichter: A nthony Taylor (England).

________________________________________________________________________

Der FC Basel vor schwerem Heimspiel

Kann der FC Basel wieder an die Stärke früherer Tage anknüpfen, als er in der Champions League Schlagzeilen lieferte? Gegen das ManU von 2017 wird das ungleich schwerer. Denn die Engländer präsentieren sich in der diesjährigen Champions League zum ersten Mal seit der erfolgreichen Ära unter Sir Alex Ferguson wieder in alter Stärke. Trainer José Mourinho hat es in seiner zweiten Saison geschafft aus den enorm talentierten Einzelspielern eine funktionierte Einheit zu formen. Dennoch: Beide Teams haben sich in den letzten Jahren wesentlich verändert.

Ob die Engländer stärker einzuschätzen sind als damals? Schwierig zu sagen. Die damaligen Stars waren Ferdinand, Giggs, Rooney und Nani. Fünf Spieler, welche die Niederlage miterlebten, stehen nach wie vor im Kader von Manchester. Aber auf jeden Fall zeigten sie dem FCB im Hinspiel beim 3:0 die Grenzen auf. Es wird jedenfalls ein interessantes Spiel in Basel werden.

CL:Spiele vom Mittwoch

ZSKA Moskau – Benfica Lissabon (MI 18:00 Uhr)

Karabach Agdam – FC Chelsea (MI 18:00 Uhr)

FC Basel – Manchester United (alle MI 20:45 Uhr)

Paris St. Germain – Celtic Glasgow

Anderlecht – FC Bayern

Atletico Madrid – AS Rom

Sporting Lissabon – Olympiakos Piräus

Juventus Turin-FC Barcelona

CL: Resultate vom 21.November

Besiktas Istanbul – FC Porto 1:1

SSC Neapel – Schachtjor Donezk 1:1

Manchester City-Feyenoord Rotterdam 1:0

AS Monaco-RB Leipzig 1:4

Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur 1:2

APOEL Nicosia- Real Madrid 0:6