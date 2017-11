Champions League: Bayern steht vorzeitig im Achtelfinale

Mühevoller 1:2 (0:1)-Sieg des FCB München bei Celtic Glasgow

Bayern bleibt unter Trainer Jupp Heynckes weiters in der Erfolgsspur. Ohne die Angreifer Lewandowski, Müller, Ribéry war der FC Bayern bei Celtic Glasgow in Champions League gefordert. Es war am Ende ein mühsamer 1:2-Sieg.

Dabei musste der Maestro wahrlich zaubern, denn nach drei Spielen innert einer Woche begann gestern die zweite schwere Woche gegen schwere Gegner. So am Samstag das wichtige Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Heynckes musste rotieren und brachte kurzerhand Süle, Raginha, Vidal, Tolisso und Coman., Dafür bekamen Hummels, Kimmich, Thiago und Rudy eine Pause im Hinblick aufs Samstagspiel in Dortmund eine Pause verschrieben. In einem Spiel,das Bayern dank Cleverness am Ende mit etwas Glück gewinnen konnte, erzielten Coman (22.) und Martinez (77.) die Treffer für Bayern. Für Celtic war Mc Gregor erfolgreich (74.)

Champions League, 4. Spieltag



Stadion: Celtic Park

Zuschauer: 64 470

Schiedsrichter: Danny Makkelie (NL)

FC Bayern: Ulreich – Rafinha, Boateng, Süle, Alaba – Tolisso (83. Kimmich), Javi Martinez, Ar. Vidal (59. Rudy) – Robben (90.+4 Thiago), James Rodriguez, Coman

Tore: 22.min. 0:1 Coman, 74.min. 1:1 McGregor, 77.min. 1:2 Martinezt

Gruppenphase (Teil 1) Spiele vom 31.Oktober

Manchester United – Benfica Lissabon 2:0

FC Basel -ZSKA Moskau 1:2

Celtic Glasgow – Bayern München 1:2

Paris St. Germain -Anderlecht 5:0

AS Rom -FC Chelsea 3:0

Atlético Madrid – Karabach Agdam 1:1

Olympiakos Piräus-Barcelona 0:0

Sporting Lissabon – Juventus Turin 1:1

Gruppenphase (Teil 2) (Spiele vom 1.November/20:45 Uhr)

Besiktas Istanbul – AS Monaco

FC Liverpool – Maribor

Sevilla-Spartak Moskau

Schachtjor Donezk-Fyenoord Rotterdam

SSC Neapel – Manchester City

FC Porto – RB Leipzig

Tottenham Hotspur-Real Madrid

Dortmund-Apoel Nicosia