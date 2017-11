Challenge League: FC Vaduz empfängt am Montag Schaffhausen

Der FC Rapperswil/Jona mit Co-Trainer Daniel

Hasler ein starker Aufsteiger

Wie bereits angekündigt empfängt der FC Vaduz am Montag im Rheinparkstadion (20 Uhr) zur 15. Meisterschaftsrunde den FC Schaffhausen. Der Munotstädter belegen den dritten Ranglistenplatz, haben allerdings in den letzten fünf Spielen drei Mal verloren.

Dieses sichtbare Schwächeln wollen die Vaduzer, die zuletzt auf zwei Siege in Folge zurückblicken können, zu ihren Gunsten ausnützen. Mit einem Sieg könnte sich die Truppe um Trainer Roland Vrabec auf Rang vier vorarbeiten. Der deutsche Trainer beim FCV ist allerdings vorsichtig und zollt dem Gegner grossen Respekt.

Rapperswil mit «Hasa» auf Erfolgskurs

Die zu Beginn der Saison als Abstiegskandidaten gehandelten Rapperswiler sind schon eine ganze Weile auf Erfolgskurs. Nach dem 1:2-Auswärtssieg vom Samstag in Wohlen ist der FCRJ auf den vierten Tabellenrang zurückgekehrt, nachdem er am Samstag dem Tabellenführer Xamax ein 2:2 abverlangte. Dabei hatten die Westschweizer noch Glück, dass ihnen in der Nachspielzeit durch Nuzzolo wenigstens ein Punkt geblieben ist. Der starke Aufsteiger Rapperswil weist nun eine Reserve von zwölf Punkten auf den Abstiegsplatz auf.

Die Rote Laterne wird gegenwärtig vom FC Wil gehalten. Für das Team des Trainerduos Urs Meier und des Liechtensteiners Daniel Hasler war es im 15. Saisonspiel der fünfte Sieg. Eine starke Leistung des Aufsteigers.