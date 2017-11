Challenge League: Der FC Vaduz verfällt wieder in alte Muster

Überraschende 2:0-Niederlage beim

Aufsteiger FC Rapperswil Jona

Nach drei Siegen in Serie musste der FC Vaduz am Freitagabend beim Aufsteiger FC Rapperswil/Jona eine empfindliche 2:0 (1:0)-Niederlage hinnehmen. Dem FCV gelang an diesem Spieltag fast gar nichts, während RJ seine bekannte Heimstärke auszuspielen imstande war. Die Liechtensteiner konnten den Schwung der Siegesserie nicht ummünzen und verfiel wieder in alte Muster



Nach 22 Minuten gingen die Gastgeber durch Fazliu in Führung. Die Liechtensteiner reagierten zwar doch zu einem Treffer reichte es nicht. Nach Seitenwechsel trat die Mannschaft von Trainer Vrabec energischer auf und ging resoluter in die Zweikämpf. Die Auswechslung in der 46.min. von Göppel (für von Niederhäusern) und Jüllich ( für Schirinzi) schien Früchte zu tragen. Vaduz kam zu einigen, teils hochkarätigen Chancen, aber zu keinem Tor. Leider. In dieser Phase des Spiels hing die Rapperswiler Führung an einem seidenen Faden und der FCV hätte mindestens einen Treffer verdient gehabt. Gegen Schluss entstand aus einem Konter die 2:0-Führung für RJ durch Shaban

Telegramm