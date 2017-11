Challenge League: Der FC Vaduz top motiviert gegen Aarau

Der FC Aarau ist allerdings besser als es sein momentaner Tabellenrang aussagt

Bis jetzt ist der morgige Gegner des FC Vaduz, der FC Aarau, kla r unter Wert geschlagen worden. Es geht ihm ähnlich wie dem FC Vaduz in der laufenden Halbrunde der Meisterschaft. Beide kommen nicht so richtig vom Fleck. Tabellenführer Xamax ist mit 36 Punkten weit voraus und nicht mehr von Vaduz oder Aarau einzuholen. Was bleibt noch zu holen? Eigentlich nichts mehr, ausser einem guten Abschlussrang.

(PR/FCV,online): Am vergangenen Sonntag konnte der FC Vaduz im Auswärtsspiel gegen den FC Winterthur trotz der angespannten Personalsituation einen Sieg einfahren. Dass dies extrem wichtig für die Moral war, zeigte ein Blick in die erleichterten Gesichter der Spieler nach Abpfiff. Diesen Sieg gilt es im Heimspiel gegen den FC Aarau zu bestätigen. Das wird allerdings keine leichte Aufgabe, rangieren die Aargauer doch nur zwei Plätze hinter unserem FCV. Der FC Aarau stellt zudem eine individuell stark besetzte Mannschaft und wird seinerseits top motiviert ans Werk gehen. Es bedarf also wiederum einer kämpferisch einwandfreien Leistung, um die Punkte im Rheinpark Stadion zu behalten. Wir hoffen dabei auf die lautstarke Unterstützung von den Rängen!

Runde (Challenge League)

Resultat

Schaffhausen – Xamax 1:2

Samstag

19 Uhr: Servette-Winterthur

19 Uhr: Will – Chiasso

Sonntag

16 Uhr: Vaduz – Aarau

Montag

20 Uhr: Wohlen-Rapperswil/Jona