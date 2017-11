Britischer Botschafter sieht Liechtenstein als starken Partner

Würdigung der Initiativen unseres Finanzplatzes und Wertschätzung der guten Beziehungen

Vaduz – David Moran, der britische Botschafter für Liechtenstein weilte am 24. November 2017 zu einem Besuch in Liechtenstein. Nach einem Treffen mit Regierungschef Adrian Hasler sprach Botschafter Moran auf Einladung des Regierungschefs vor Vertretern der Wirtschaft, der Politik und der Verwaltung zum Thema „Liechtenstein and the UK – a unique partnership in a changing world“.

In seinen Ausführungen ging der Botschafter auf die politische und wirtschaftliche Bedeutung und die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Liechtenstein und dem Vereinigten Königreich ein. Botschafter Moran brachte dabei seine Wertschätzung für Liechtenstein zum Ausdruck.

Moran: „Liechtenstein wird für GB eine

immer wichtigere Rolle spielen“

Besonders hob David Moran die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern und die durch den Finanzplatz Liechtenstein getroffenen neuen Massnahmen für britische Kunden hervor: „Diese Massnahmen, welche die Erfüllung der Steuervorschriften fördern, verdienen Anerkennung“. Liechtenstein habe die Chancen, die sich aus dem Automatischen Informationsaustausch ergeben, erkannt und fördere ein noch höheres Mass an Compliance. Genau dies entspreche den Zielen, die Grossbritannien in der globalen Steuerpolitik verfolge.

Botschafter Moran zeigte sich zudem überzeugt, dass die Beziehungen zwischen Liechtenstein und Grossbritannien nach dem Ausscheiden seines Heimatlandes aus der EU noch stärker würden: „Klar ist, dass Liechtenstein in unserer wirtschaftlichen Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen wird und wir müssen sicherstellen, dass dafür die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden.“

Hasler:“Beziehungen von besonderem Vertrauen geprägt“

Regierungschef Adrian Hasler strich in seinen Begrüssungsworten heraus, dass die über Jahre gewachsenen engen Beziehungen zwischen Liechtenstein und Grossbritannien von besonderem Vertrauen geprägt sind. Darin sei eine Chance für den Wirtschaftsstandort und gerade auch für den Finanzplatz Liechtenstein zu sehen. „Die Kunden suchen heute nach Rechtssicherheit und Compliance. Genau das wird auf den Finanzplatz Liechtenstein im Interesse der Kunden gefördert. Der heutige Besuch von Botschafter Moran zeigt eindrücklich, dass das von Grossbritannien, einem unserer wichtigsten Partner, nicht nur gewürdigt sondern ausdrücklich anerkannt wird. Liechtenstein stärkt damit seine Position als hervorragender Finanzplatz für UK-Kunden.“ (Markus Biedermann, Generalsekretär)