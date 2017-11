Billard: Fabian Schierscher bleibt ungeschlagen

Fabian Schierscher ist Landesmeister im 8- und im 9-Ball. Und das, obwohl er jeweils im Finale beide Male bereits mit dem Rücken zur Wand stand.

Am vergangenen Wochenende wurden im Billard & Dartcenter in Triesen zwei von vier Disziplinen der Landesmeisterschaften 2017 ausgespielt. Fabian Schierscher konnte blieb dabei ungeschlagen, obwohl ihm Titelverteidiger Patrick Pomberger jeweils im Finale jeweils alles abverlangte.

8-Ball: Drei Schaaner auf dem Podest

Am Samstag trugen die Billardspieler in Triesen die erste Disziplin der diesjährigen Landesmeisterschaft aus. Nach einem 6:5 im ansprechenden Finale gegen Patrick Pomberger sicherte sich Fabian Schierscher die erste Goldmedaille. Denkwürdig war das Finale deshalb, weil Pomberger schon mit 5:2 führte und irgendwie den Sack nicht zumachen konnte. Schierscher spielte taktisch clever und fehlerlos. Mit 20 Teilnehmern war das Turnier gut besucht.

Fürs Finale qualifizierte sich Fabian Schierscher im Direktlauf mit fünf relativ ungefährdeten Siegen. Patrick Pomberger musste über den Hoffnungslauf, da er Schierscher zuvor mit 3:6 unterlag. Im Halbfinale des Hoffnungslaufs gewann Pomberger gegen Oliver Müller mit 6:1, was Müller – der mit einem Fehlstart ins Turnier ging (1:5 gegen Steve Heeb) – die Bronzemedaille einbrachte. Damit konnte der Billardclub Schaan einmal mehr alle drei Podestplätze besetzen.

Schierscher dreht Finale nach 1:6-Rückstand

Ein ähnliches Bild wie tags zuvor gab es am Sonntag im Rennen um den Landesmeister im 9-Ball: Fabian Schierscher marschierte wieder im Direktlauf souverän ins Finale, Patrick Pomberger musste, nachdem er gegen den späteren Bronzemedaillengewinner Berno Heeb (PBC Magic Nine Triesen) eine Niederlage kassierte, über den Hoffnungslauf ins Finale. Dort legte Pomberger los wie die Feuerwehr: Die ersten fünf Partien gewann er nach einem fehlerlosen Spiel. Beim stand von 6:1 verschoss er den letzten Ball. Schierscher sah seine Zeit gekommen und spielte fortan fehlerlos und setzte Titelverteidiger Pomberger damit erfolgreich unter Druck. Am Ende konnte Schierscher die Partie mit 7:6 für sich entscheiden.

Die Zuschauer sahen in Triesen damit spektakuläre Partien und beste Werbung für den Billardsport. In der Zwischenwertung führt Fabian Schierscher nun mit 30 Punkten Vorsprung auf Patrick Pomberger die Wertung an. Dritter ist Michael Biedermann, der sich zweimal mit dem 4. Platz begnügen musste. Am kommenden Wochenende werden die Landesmeistertitel in den Disziplinen 14/1 endlos (Samstag) und 10-Ball (Sonntag) ausgespielt. Für Spannung im Kampf um den Gesamtlandesmeistertitel ist gesorgt. Der austragende Billardverband freut sich auch in Schaan über zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer. Die Turniere beginnen jeweils um 11 Uhr.

Die Ergebnisse

8-Ball – Gold: Fabian Schierscher (BC Schaan), Silber: Patrick Pomberger (BC Schaan), Bronze: Oliver Müller (BC Schaan)

9-Ball – Gold: Fabian Schierscher (BC Schaan), Silber: Patrick Pomberger (BC Schaan), Bronze: Berno Heeb (PBC Magic Nine Triesen)