Barrage: Schweiz gewinnt gegen Nordirland 0:1

Penalty-Tor entschied für die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft steht kurz vor der siebten Endrunden-Teilnahme seit 2004. Sie gewinnt das Barrage-Spiel in Belfast gegen Nordirland etwas glücklich 0:1.

Glücklich deshalb, weil das Tor vom SR als Handspiel im Strafraum ausgelegt wurde, was nach übereinstimmender Meinung aller Schweizer Experten gar kein Hands war. Die Schweiz nahm das SR-Geschenk dankend an und Ricorado Rodriguez vollstreckte zum alles in allem verdienten 0:1-Erfolg..

Mit ihrem abgebrühten Auftritt im Stadion einer Mannschaft, die zuvor in den letzten zwei Qualifikations-Kampagnen einzig gegen Weltmeister Deutschland (1:3) ein Heimspiel verlor, haben sich die Schweizer eine nahezu perfekte Ausgangslage erspielt. Im St.-Jakob-Park bietet sich am kommenden Sonntag die grosse Chance zur vierten WM-Teilnahme in Serie. Die Zahlen, Fakten und Eindrücke sprechen für die SFV-Auswahl: Im eigenen Land hat Petkovics Ensemble seit September 2014 nicht mehr verloren.

Nordirland – Schweiz 0:1 (0:0)

Stadion: Windsor Park, Belfast

Zuschauer: 18’269 Zuschauer

Schiedsrichter: H ategan (ROU)

Tor: 58. Rodriguez (Handspenalty) 0:1

Nordirland: McGovern; McLaughlin, McAuley, Jonny Evans, Brunt; Norwood; Magennis, Davis, Corry Evans (65. Saville), Dallas (52. Ward); Kyle Lafferty (77. Washington).

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili (83. Frei), Zuber (87. Mehmedi); Seferovic (77. Embolo).

Schweiz ohne Behrami, Djourou und Moubandje (alle verletzt).

Schweizer Ersatzspieler: Bürki, Hitz, Lacroix, Elvedi, Lang, Freuler, Edimilson Fernandes, Gelson Fernandes, Gavranovic.

Verwarnungen: 5. Schär (Foul). 57. Corry Evans (Hands/im Rückspiel gesperrt).