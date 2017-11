Bärenstarker FC Vaduz besiegt Aarau 4:1 (3:0)

Hoher 4:1 (3:0)-Sieg gegen

pomadige Aarauer

Das war der FC Vaduz wie man ihn sich vor Meisterschaftsbeginn vorgestellt hat. Einerseits wurden die Anweisungen des Trainers strikte befolgt, und andererseits ging jeder Spieler bis an die Grenze. Hinzu kam der 1:0-Sieg vom letzten Sonntag in Winterthur, der dem Team mächtig Auftrieb verliehen hat.

Zur Pause stand die Partie 3:0, auf eine so hohe Pausenführung kann der FCV in dieser Spielsaison nicht zurückblicken. Und dann das relativ frühe Tor von Turkes in der 14. Minute aus spitzem Winkel. Technisch fein gemacht. Und es ist sein erstes Tor in der laufenden Saison für den FC Vaduz. Das 2:0 folgt in Minute 32 durch einen sehenswerten Hackentrick von Mathys. Auch das 3:0 fällt durch einen mustergültig vorgetragenen Konter und nach herrlichem Kombinationsspiel braucht Devic nur noch einzuschieben. Mit dieser ersten Halbzeit kann und darf Trainer Vrabec zufrieden sein. Sein Pendant auf der Aarauer Seite, Marinko Jurendic, kann das nicht. Sein Team strengte sich zwar an, kam aber nie in die Gänge.

Auch in der 2. Halbzeit Vaduz besser

Das setzte sich auch in der 2. Halbzeit fort, obwohl der Aarauer Trainer einen Doppelwechsel vornahm. Die Gäste bemühen sich, kommen aber nicht voran. Bis auf einige gute Szenen und ein schönes Tor in der 75.min. durch Ciarrocchi mit einem Weitschuss ins Kreuzeck. Unhaltbar. Das war’s dann aber auch schon von Aarau.

Der FCV kam noch zu weiteren hochkarätigen Chancen und verwaltete den Vorsprung geschickt und sicher. Der FC Vaduz ist nach den beiden Siegen innerhalb einer Woche auf den 4. Rang vorgerückt.

Telegramm



Stadion: Rheinparkstadion Vaduz

Zuschauer: 1895

FC Vaduz: Jehle; von Niederhäusern, Bühler, Puljic, Borgmann; Muntwiler; Mathys, Kamber, Schirinzi; Turkes, Devic.

Ersatzbank: Pfründer, Jüllich, Eidenbenz, P. Ospelt, Göppel und ET Siegrist. –

Nicht im Aufgebot: Konrad, Ciccone, Coulibaly, Burgmeier, Gajic, Felfel, Brunner (alle verletzt) sowie J. Ospelt und Majer.

FC Aarau: Deana; Nganga, Besle, Thaler, Mehidic; Yapi, Perrier; Giger, Peyretti, Audino; Rossini.

Ersatzbank: Siegfried, Thrier, Ciarrocchi, Hammerich, Boakye, Paulinho und ET Hunn. – Nicht im Aufgebot: J äckle, Garat, Frontino, Tasar, Misic, Cani und Peralta.

Tore: 14. Min. 1:0 Turkes, 32.min. 2:0 Mathys, 40.min. 3:0 Devic, 54.min. 4:0 Mathys, 75.min. 4:1 Ciarrocchi

Resultate 14. Runde

FC Schaffhausen-Neuchâtel Xamax 1:2

Servette FC-FC Winterthur 1:1

FC Wil 1900-FC Chiasso 2:3

FC Vaduz-FC Aarau 4:1

Mo 06.11.17 20:00

FC Wohlen-FC Rapperswil-Jona 20 Uhr