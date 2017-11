Ausgezeichnete LLB-Strategiefonds

Der Fonds LLB Strategie Festverzinslich (EUR) hat den Dachfonds Award 2017 für seine überdurchschnittliche Leistung erhalten. Die österreichische Fachzeitschrift für Finanzprofis „GELD“ zeichnet damit im sechsten Jahr in Folge Fonds der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) aus.

Mit der jüngsten Topbewertung eines LLB-Fonds hat die LLB über die vergangenen sechs Jahre insgesamt schon dreizehn Dachfonds-Awards erhalten, namentlich für die Fonds LLB Strategie Festverzinslich (EUR), LLB Strategie Rendite (EUR), LLB Strategie Ausgewogen (EUR) sowie LLB Inflation Protect (EUR). Die überdurchschnittliche Performance des Fonds und die konstante Leistung bestätigen eindrucksvoll die hohe und nachhaltige Investmentkompetenz der LLB.

Strategiefonds sind der wichtigste Leistungsausweis jedes Vermögensverwalters. Markus Wiedemann, Chief Investment Officer der LLB-Gruppe: „Die LLB beweist wiederholt, dass sie durch ihre systematischen Anlageprozesse kontinuierlich Mehrwert für Anleger schafft – und zwar für ganz unterschiedliche Kundenanforderungen. Der jüngste Dachfonds Award bestätigt die guten Ergebnisse der LLB-Fondspalette, was uns sehr freut.“

Konkret ausgezeichnet wurde der LLB Strategie Festverzinslich (EUR) in diesem Jahr mit dem dritten Platz für seine Performance im Dreijahresvergleich. Insgesamt wurden über 400 Dachfonds analysiert. Die Verleihung der Österreichischen Dachfonds Awards 2017 fand am 15. November 2017 an der Abendgala in Wien statt.

Mehr zu den Österreichischen Dachfonds Awards: www.geld-magazin.at

Weitere LLB-Auszeichnungen: www.llb.li/auszeichnungen

LLB-Fonds: quotes. ll b. li

Wichtige Termine

Dienstag, 8. März 2018, Präsentation Jahresergebnis 2017

Freitag, Mai 2018, 26. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 853 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai) präsent. Per 30. Juni 2017 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 59.9 Mia.

