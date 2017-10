Zweite Liga: Vaduz und Ruggell vor schweren Auswärtspartien

Vaduz II hat drei Punkte im Visier

Der FC Vaduz II entwickelt sich unter Trainer Daniel Sereinig immer besser. So treten sie am Samstag beim heimstarken FC Au/Berneck zur Austragung der 10. Runde der 2. Liga-Meisterschaft an. Und dies mit einem 2:0-Sieg vom letzten Wochenende im Gepäck, als die junge Vaduzer Truppe den FC Rapperswil durch zwei Treffer von Ospelt besiegte und drei weitere wichtige Punkte einzufahren vermochte.

Der FC Au/Berneck liegt auf dem vierten Tabellenplatz, einen Rang vor dem FC Vaduz. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams. Wer hier besser ins Spiel kommt, hat die halbe Miete. Möglicherweise könnte das Heimrecht ausschlaggend sein, muss es aber nicht. Anstoss: SA, Sportanlage Au, 17 Uhr.

Der FC Ruggell will den Anschluss zur

Spitzengruppe wieder herstellen

Nach dem kampfbetonten Spiel vor Wochenfrist gegen den Ranglistenzweiten FC Widnau, gegen den der FC Ruggell erst in den letzten paar Minuten die Partie verlor (85./91.), dürfte der Gang zum FC Rapperswil/Jona etwas leichter als sonst sein. Denn Ruggell zeigte gegen die Rheintaler ein wirklich starkes Spiel, bei dem die glücklichere Mannschaft am Ende gewann.

Der FC Rapperswil/Jona hat vor einer Woche in Vaduz 2:0 verloren und traten dabei gar nicht mal so schlecht auf. Der FC Ruggell hat die Fähigkeit dieses Team auch auswärts zu besiegen. Dabei bedarf es aber derselben kämpferischen Leistung wie gegen Widnau.

Anstoss: Stadion in Rapperswil, SO 16 Uhr.

Zweite Liga - Gruppe 1

Sa 28.10.2017

16:00 FC Weesen 1-FC Widnau 1

16:00 FC Ems 1-FC Mels 1

17:00 FC Au-Berneck 05 1-FC Vaduz 2

So 29.10.2017

14:00 FC St. Margrethen 1-FC Diepoldsau-Schmitter 1

14:30 FC Altstätten 1-FC Montlingen 1

16:00 FC Rapperswil-Jona 2-FC Ruggell 1