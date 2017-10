Zweite Liga: Tolle Leistung des FC Ruggell

Die Unterländer fügen dem FC Weesen die ersten Punkteverluste der laufenden Meisterschaft zu

Telegramm

Sportanlage Moos, Weesen

Zuschauer: 200

FC Ruggell: Seiwald, Seemann, Ritter, Marxer A., Maag Stefan, Haas, Beck, Troisio, Özcan, Zdravkovic, Zeciri. Ergänzungsspieler: Marxer A., Quaderer, Augsburger, Maag Simon, Xhymshiti, Marxer Silvan. Trainer: Troisio Vito, Bata Jovic.

FC Weesen – FC Ruggell 1:1

Das war eine feine Leistung, die der FC Ruggell beim mutmasslichen Aufsteiger in die 1. Liga, beim FC Weesen zeigte.

Ruggell holte tatsächlich beim heimstarken Weesen mit dem 1:1 nicht nur einen Punkt, sondern fügte den Gastgebern die ersten Punkteverluste der laufenden Meisterschaft zu. Das ist ein Zeichen, dass sich die Truppe um Spielertrainer Vito Troisio nach der vernichtenden Niederlage in Vaduz wieder gefangen hat.

Eine klug ausgedachte Strategie und grosser Einsatz prägten das Spielgeschehen in Weesen. Das sind Punkte, die man nicht so ohne weiteres von vorneherein einkalkulieren kann, meinte der FCR-Präsident Andreas Kollmann nach dem Spiel.