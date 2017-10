Zweite Liga: Philipp Ospelt trifft zwei Mal zum 2:0-Sieg

Verdienter Erfolg gegen ein starkes

Rapperswil/Jona

Telegramm

Stadion: Rheinparkstadion Vaduz

Zuschauer: 150

FC Vaduz II: Ospelt Justin, Pfründer, Gartmann, Kaiser (25.Ünlü), Frommelt, Bajrami, Ospelt Philipp, Eidenbenz, Djokovic (82.Allen), Tiganj (75.Chevalley).

Ergänzungsspieler: Weber, Sabljo, Gerzic, Ünlü, Allen, Chevalley.

Trainer: Sereinig Daniel, Müller Marcel.

Tore: 32.min. 1:0 Philipp Ospelt, 74.min. 2:0 Philipp Ospelt

Verwarnungen: 2x gelb für FCV und 2x gelb für Rapperswil/Jona







Nach der hohen Niederlage gegen Widnau vor einer Woche präsentierte sich die Reservemannschaft des FC Vaduz gegen Rapperswil/Jona in einer ganz anderen Verfassung. Mit frischem Elan und grossem Kampfeswillen gingen die Vaduzer ans Werk, ohne vorerst zu reüssieren. Es waren vielmehr die Gäste, welche die besseren Chancen kreierten, aber im Abschluss zu wenig durchschlagskräftig blieben.

Dank einer sehenswürdigen Einzelaktion machte der Vaduzer Captain Philipp Ospelt dem Spuk ein Ende und erzielte nach einer halben Stunde die verdiente Führung. Nach Seitenwechsel drückten die Rapperswiler auf den Ausgleich, der ihnen in einer Drangperiode fast geglückt wäre. Vaduz stand jedoch hinten kompakt und setzte immer wieder zu gefährlichen Konterschlägen an. Aus einem solchen erzielte Philipp Ospelt das 2:0 (73.). Der Angriff wurde über Djokic und Chevalley vorgetragen, so dass der Vaduzer Captain nur noch abzuschliessen brauchte. Es war ein verdienter Sieg der Truppe um die Erfolgstrainer Sereinig und Müller.

Zweite Liga - Gruppe 1

Sa 21.10.2017

FC Ruggell 1-FC Widnau 1:3

FC Mels 1-FC St. Margrethen 1:4

FC Diepoldsau-Schmitter 1-FC Au-Berneck 05 0:1

FC Vaduz 2-FC Rapperswil-Jona 2:0

So 22.10.2017

14:00 FC Montlingen 1-FC Ems 1

14:30 FC Altstätten 1-FC Weesen 1

