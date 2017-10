Zweite Liga-Meisterschaft: Vaduz II bezog Klatsche

Telegramm

Sportanlage: Aegeten, Widnau

Zuschauer: 200

FC Vaduz II: Majer, Giorlando, Sabljo, Pfründer, Kaiser, Gartmann, Allen, Ospelt, Chevalley, Eidenbenz, Mamuti. Ergänzungsspieler: Lüchinger, Popescu, Gerzic, Ünlü, Bajrami, Djokic, Tiganj.

Trainer: Daniel Sereinig, Marcel Müller.

Widnau scheint die Mannschaft der Stunde zu sein. Die letzten fünf Spiele gewannen die Rheintaler, teils knapp, teils spektakulär und teils hoch. So musste auch Vaduz II am Sonntag eine böse 5:0 Klatsche in Widnau hinnehmen. Die Schützlinge von Sereinig kamen gar nie so richtig zur Entfaltung, hatten zwar auch gute Chancen, waren aber zu wenig effizient.

Damit belegen die Vaduzer Zweier weiterhin einen gesicherten Mittelfeldplatz.