Zweite Liga Inter: Der FC Buchs hätte Sieg verdient

FC Frauenfeld – FC Buchs 2:2 (1:2)

Telegramm

Stadion: Kleine Allmend, Frauenfeld

Zuschauer: 300

FC Buchs: Caluori, Nuhija, Ventura, Kalberer, Andrade Venceslau, Rohrer Raphael, Andrade Helmar, Gadient, Meier, Giger, Vuleta.

Ergänzungsspieler: Hofer, Sturzenegger, Tinner, Grob, Clemente. Trainer: Cecco Clemente, Andreas Hofer

Tore: 3.min. 0:1 Nuhija, 27.min. 0:2 Vuleta, 38.min. 1:2 Kälin, 70.min. 2:2 Maag

Normalerweise müsste man mit einem in Frauenfeld erzielten 2:2 zufrieden sein. Doch diesmal waren es die Buchser, die den Sieg buchstäblich verschenkten. In einer sehr ambitiösen Partie mit viel Einsatz gingen die Werdenberger schon früh durch Nuhija in Führung.

Den von Giger getretenen Eckball beförderte er wuchtig per Kopf in die Maschen. Als dann Vuleta auf 0:2 erhöhte, schien die Partie gelaufen. Die Hereingabe kam von dem an diesem Tag glänzend disponierten Helmar Andrade. Buchs hatte den Gegner in allen Belangen gut im Griff. Doch die Truppe von Spielertrainer Cecco Clemente liess den Schlendrian einkehren und wurde dafür hart bestraft.

Wie aus heiterem Himmel kam Frauenfeld zum Anschlusstreffer. Kälin marschierte über das ganze Feld, ohne gestört zu werden, und erzielte einen eher harmlosen Ball zum 2:1.

Frauenfeld hatte durch diesen unnötigen Treffer Lunte gerochen und wurde aggressiver und frecher. Nach der Pause traten die Werdenberger etwas zu passiv auf, so dass der Ausgleich nur eine Frage der Zeit war. In der 70.min. zog Maag aus 25 Metern ab und sein scharfer Schuss landete über Calouri zum 2:2 im Netz. Trainer Clemente stellte danach etwas um und plötzlich waren es wiederum die Buchser, die den Tan angaben. Bis zum Schluss eröffneten sich ihnen hochkarätige Chancen, die leider nicht zum Siegestreffer verwertet wurden. Buchs war in dieser Phase zu wenig effektiv. Sie hätten an diesem Tag die drei Punkte verdient.

Liga interregional - Gruppe 6

FC Winkeln SG 1-Chur 97 1:2

FC Bazenheid 1-FC Wil 1900 3:2

FC Frauenfeld-FC Buchs 2:2

FC Kreuzlingen-FC Freienbach 2:1

FC Uzwil 1-FC Schaffhausen 2:3



FC Einsiedeln 1-FC Dübendorf 4:2

FC Linth 04-FC Rüti 4:3