Zweite Liga: Hoch verdienter Punkt des FC Ruggell

Die Unterländer spielten in

Rapperswil/Jona 2:2 (1:2)

Telegramm

Stadion: Grünfeld, Jona

2.Liga: Rapperswil II – FC Ruggell 2:2

Zuschauer: 100

FC Ruggell: Seiwald, Seemann (88.Nicolic), Ritter, Marxer Alexander, Haas, Quaderer, Özcan, Troisio, Meier (89.Marxer Silvan), Zeciri, Zdravkovic. Ergänzungsspieler: Oehri, Maag Simon, Heeb, Nicolic, Marxer Silvan . Trainer: Troisio Vito, Bata Jovic. !

Tore: 5.min. 0:1 Troisio, 17.min. 1:1 Rapperswil, 25.min. 1:2 Meier, 82.min. 2:2 Rapperswil.

Dem FC Ruggell ist es mit einer kämpferischen tadellosen Leistung beim FC Rapperswil/Jona 2:2 zu spielen und einen Punkt heimzuholen. Es wären gar beide Punkte drin gelegen, denn die Ruggeller Führung hielt bis sieben Minuten vor Spielende. Dann erzielten die Gastgeber noch den 2:2-Ausgleich.

Der FC Ruggell drückte von Beginn an und überraschte durch seine aggressive Spielweise. Postwendend gingen die Liechtensteiner Unterländer schon in der 5. Minute durch einen spektakulären Seitfallrückzieher durch Spielertrainer Vito Troisio 0:1 in Führung. Die getimte Flanke setzte Marxer. Einmal nicht aufgepasst und schon wars passiert. 1:1 in der17.min. Anschliessend waren wieder die Ruggeller an der Reihe und machten die Musik. In der 25.min. erzielte Meier das 1:2.

Nach Seitenwechsel gaben die Platzherren Vollgas und Ruggell bekam in der Abwehr einiges zu tun, ohne zu vergessen mit Konterschlägen zu antworten. So kamen auch Ruggell zu guten Chancen, wie auch Rapperswil, dem dann in der 82.min. noch glücklich der Ausgleich gelang. Alles in allem geht die Punkteteilung in Ordnung. (Quelle: Andreas Kollmann).