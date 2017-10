Zweite Liga: FC Vaduz II und Ruggell messen sich mit der Spitze

Der FC Ruggell beim starken Tabellenführer – Vaduz II beim Tabellenzweiten Widnau zu Gast

Während der Klassenprimus und mutmassliche Aufsteiger FC Weesen den Tabellenvierten FC Ruggell zur Austragung der achten Meisterschaftsrunde empfängt, müssen die Vaduzer Zweier beim Ranglistenzweiten FC Widnau antreten. Beides keine leichten Spiele.

Trotzdem. Beide Liechtensteiner Vereine befinden sich in einer äusserst guten Verfassung und freuen sich auf die Begegnung mit den stärksten Teams der Zweitliga Gr.1. Sowohl Ruggell als auch Vaduz II bekommen es nicht nur mit den momentan stärksten Ligakonkurrenten zu tun, sondern mit Teams, die am meisten Tore erzielt haben. Weesen 25 und Widnau gar 26 Treffer. Dafür ist Widnau in der Abwehr verwundbar, was dem FC Vaduz (18 erzielte Treffer) in die Karten spielen könnte. Wichtig scheint, das gilt für beide FL Teams, das sie hinten gut stehen.

Auch der FC Ruggell hat durchaus Chancen in Weesen zu punkten. Die Unterländer liegen auf dem 4. Rang und haben ein ausgeglichenes-Torverhältnis. Ob’s reicht, wird sich zeigen.

Zweite Liga - Gruppe 1

Sa 14.10.2017

16:00 FC Ems 1-FC Altstätten 1

16:00 FC Weesen 1- FC Ruggell 1

17:00 FC Au-Berneck 05 1-FC Mels 1

17:30 FC St. Margrethen 1-FC Montlingen 1

So 15.10.2017

14:00 FC Widnau 1-FC Vaduz 2

16:00 FC Rapperswil-Jona 2-FC Diepoldsau-Schmitter 1