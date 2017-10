Zweite Liga: FC Vaduz II mit viel Moral

Das Team von Trainer Sereinig verliert nach

gutem Spiel in Au/Berneck 3:1

Telegramm

Sportanlage: Degern, Au

2.Liga: Au/Berneck – FC Vaduz II 3:1

Zuschauer: 200

FC Vaduz: Justin Ospelt, Mikus, Sabljo, Gartmann, Ünlü, Mamuti, Frommelt, Bajrami, Djokic, Tiganj, Murati. Ergänzungsspieler: Weber, Marxer, Gerzic, Piopescu, Kaiser, Allen, Chevalley. Trainer: Sereinig Daniel, Müller Marcel.

Tore: 12.min. 0:1 Tiganj, 24.min. 1:1 Meyer, 40.min. 2:1 Borihan, 44.min. 3:1 Hirschbühl

Karten: 2x gelbe Karte für Au, 2x gelbe Karte für FCV II.

Beim Auftritt des FC Vaduz II in Au fehlten der eine oder andere Stammspieler, so u.a. auch Torjäger Ospelt Philipp. Das mag mit ein Grund sein, dass die ersatzgeschwächte Vaduzer Truppe im 10.Spiel der laufenden Meisterschaft beim FC Au/Berneck schlussendlich 3:1 verloren.

Dabei gingen die Vaduzer in der 12.min. durch Tiganj nach einer Flanke von Djokic 0:1 in Front. Wenig später hatte Tiganj das 0:2 auf dem Fuss. Im Gegenzug kassieren die Schützlinge von Sereinig den Ausgleich. (24.). Die Gastgeber kamen immer besser ins Spiel und beherrschten nun den Gegner. Bei brandgefährlichen Szenen konnte Justin Ospelt seine Klasse unter Beweis stellen, aber in der 40.min. war er gegen Borihan machtlos. Kurz vor der Pause kam es für Vaduz II noch schlimmer. Hirschbühl erzielte das 3:1.

Nach Seitenwechsel rappelte sich Vaduz nochmals auf und setzte zu Konterangriffen an, die aber nichts einbrachten. Es fehlte Philipp Ospelt, der Vollstrecker, der mit der ebenfalls ersatzgeschwächten 1. Mannschaft nach Winterthur muss. Trotz der Niederlage muss man der jungen FCV-Team ihre grosse Moral hervorstreichen, die sie im Rheintal gezeigt haben.

