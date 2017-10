Zweite Liga: Der FC Ruggell hielt gut dagegen

Der Titelaspirant Widnau tat sich

beim 1:3 (0:0) schwer

Trotz der 1:3-Niederlage zeigt der FC Ruggell ein gutes Spiel gegen den starken gegen Tabellenzweiten Widnau. Spielertrainer Vito Troisio hat sein Team gut gegen die Rheintaler mit dem momentan stärksten Angriff der Liga eingestellt und hält bis zur Pause stand. Gegen Ende der ersten 45 Minuten waren es gar die Ruggeller, die stark aufkommen, aber die Angriffe nicht erfolgreich beenden können.

Nach Seitenwechsel setzt der FC Widnau die Gastgeber sofort mächtig unter Druck. So fällt dann in der 54.min.zwangsläufig durch Lässer das 0:1. Ruggell ist kaum richtig sortiert, fällt bereits das 0:2 nach einem Eckball. Ruggell wechselt aus und stemmt sich mächtig gegen die drohende Niederlage.

Ruggell übernimmt Spieldiktat

Nun ist es plötzlich Ruggell, welches die Partie bestimmt und Widnau seinerseits mehr beschäftigt als es den Rheintalern recht sein kann. Nach einer Flanke fällt dann in der 86.min. durch ein Eigentor der Anschlusstreffer. Es steht nur noch 1:2 und der FCR ist drauf und dran eine Punkteteilung – wie schon eine Woche zuvor in Weesen – zu erwirken. Ruggell wirft alles in den Angriff und in einem klassischen Konter erwischt es den Heimclub mit dem entscheidenden 1:3 kurz vor Abpfiff. Zuvor vergab Ruggell einige tolle Chancen.

Telegramm

Sportanlage: Widum Ruggell

Zuschauer: 200

FC Ruggell: Seiwald, Maag Stefan (56. Haas), Quaderer, Marxer Alexander, Maag Simon (672. Nikolic), Augsburger (56.Zeciri), Beck, Özcan, Meier, Xhymshiti, Zdravkovic.

Ergänzungsspieler : Marxer Michael, Nikolic, Haas, Zeciri, Marxer Silvan.

Trainer: Vito Troisio, Bata Jovic

Tore: 49.min. 0:1 Lässer, 52.min. 0:2 Widnau, 86.min. 1:2 Eigentor, 90.min. 1:3 Widnau

Tabelle

Liga - Gruppe 1

Sa 21.10.2017

FC Ruggell 1-FC Widnau 1:3

FC Mels 1-FC St. Margrethen 1:4

FC Diepoldsau-Schmitter 1-FC Au-Berneck 0:1

FC Vaduz 2-FC Rapperswil-Jona 2:0

So 22.10.2017

14:00 FC Montlingen 1-FC Ems 1

14:30 FC Altstätten 1-FC Weesen 1