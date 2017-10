WM-Qualifikation: Schweiz empfängt Ungarn

Heute in Basel: Vorentscheidendes Spiel

vor dem Finale in Portugal

Heute hat für die Schweizer Nationalmannschaft der Countdown für die WM-Teilnahme in Russland begonnen. Die Ausgangslage: Zu spielen für alle noch zwei Partien – in der Tabelle liegt die Schweiz mit zwölf Punkten drei Punkte vor Portugal –und am kommenden Dienstag spielen die Tabellenersten Schweiz und Portugal noch gegeneinander. Der Zweitplatzierte in der Gruppe hat noch die Chance der Playoffs .

Holt die Schweiz heute in Basel gegen Ungarn mindestens einen Punkt, reist sie mit der Gewissheit nach Portugal, dass dort ein weiteres Unentschieden für den Gruppensieg und dem direkten Aufstieg reicht. Der Schweizer Nationalcoach Petcovic will heute gegen Ungarn gewinnen. Das wäre mehr als die halbe Miete.

Schweiz mit einigen personellen Problemen

Den Schweizer Coach plagen neben taktischen vor allem personelle Probleme. Wer spielt für den verletzten Valon Behrami? Stellt er die Stammspieler Dzemaili, Rodriguez und Mehmedi auf, die im Falle einer Verwarnung im heutigen Spiel gegen Portugal gesperrt wären?

Darauf sagte der Schweizer Cheftrainer: « Ich weiss bereits, wen ich nominieren werde. Ich werde die bestmögliche Mannschaft aufbieten» Wer die bestmögliche Mannschaft sein soll, wollte er nicht verraten. Er bedauert den Ausfall von Führungsspieler Behrami und meinte, dass die anderen mit zehn Prozent mehr Einsatz diesen Ausfall kompensieren müssen

Tabelle