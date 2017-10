Vierte Liga: Balzers III gewinnt und bleibt Leader

Triesen, Celerina und der USV

in Lauerstellung

Während der FC Balzers III an der 4.Liga-Tabellenspitze (Gr.2) einsam die Kreise zieht, kämpfen Triesen II, Celerina I und der USV II um den Anschluss. Der FC Balzers hat mit seinem 2:3-Auswärtssieg beim FC Bonaduz die Kontrahenten mächtig unter Druck gesetzt .

So müssen Triesen II und der USV aus liechtensteinischer Sicht ihre Spiele unbedingt gewinnen, um dran zu bleiben. Triesen II empfängt den FC Thusis-Cazis II, während der USV II auswärts beim zehntplatzierten Ems 2a antreten muss. Ein Sieg ist sowohl für Triesen und auch für den USV Pflicht, will man am derzeitigen Tabellenführer dranbleiben. Bei einem Sieg von Triesen könnte die Blumenau-Elf Balzers III sogar überholen, was für den USV mit 13 Punkten nicht möglich ist. Da hat er schon zu viele Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner abgegeben.

Vierte Liga - Gruppe 1

Do 05.10.2017

FC Bonaduz 1a-FC Balzers 2:3

Sa 07.10.2017

15:00 FC Triesen 2-FC Thusis – Cazis 2

16:00 CB Scuol 1-FC Celerina 1

17:00 CB Surses 1-FC Bonaduz 1a

So 08.10.2017

16:00 FC Ems 2a- USV Eschen/Mauren 2