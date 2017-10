Vernissage von Beate Frommelt an der Botschaft Bern

Vaduz / Am 29. September präsentierte Beate Frommelt an der liechtensteinischen Botschaft in Bern Malereien und genähte Werke sowie eine Fadeninstallation im Freien.

Beate Frommelts Werk spielt mit Licht und Schatten, aber auch mit der konkreten Architektur und Natur, welche sie am jeweiligen Ort vorfindet. Mit den feinen Polyesterfäden, die den Raum durchmessen, tauchte sie die Räumlichkeiten und Umgebung der liechtensteinischen Botschaft in eine neue Atmosphäre.

Beate Frommelt nimmt zudem an einer Gruppenausstellung mit dem Titel „JETZT KUNST N05″im Freibad Marzili in Bern teil, welche vom 1. Oktober bis zum 12. November dauert. Botschaft in Bern.