So spielten unsere Drittligisten am Wochenende

Triesen 2:6- Sieger im FL Derby

Der FC Schaan versinkt immer tiefer im Sumpf. In der laufenden Meisterschaft ist der Truppe um Trainer Sven Majer noch kein einziger Sieg geglückt.

Auch im Lokalderby gegen Triesen hatten die Schaaner mit 2:6 das Nachsehen. Ein Nichtabstiegsplatz ist bereits in weite Ferne gerückt. Wie soll sich da der FC Schaan noch in der 3. Liga halten können? Wenn das der erklärte Wille der Vereinsleitung sein sollte, dann muss sie in der Winterpause unbedingt reagieren. Die junge Schaaner Mannschaft scheint anscheinend nicht die Qualität zu haben, um sich in der 3. Liga zu halten.

Balzers II fügt Rebstein 2:1-Niederlage zu



Telegramm

Sportanlage: Rheinau, Balzers

Zuschauer: 100

FC Balzers II: Hobi, Bürgler, Grünenfelder, Kaufmann P., Vogt, Miler, Guerreiro, Almer, Ferreira, Pavicic, Roger Beck.

Ergänzungsspieler: Vogt Richard, Scarlino, La Penta, Skenderi, Frick J.

Trainer: Azzara Fabio, David Feldmann.

Der FC Balzers II gewinnt das Meisterschaftsspiel der 9. Runde gegen den Tabellendritten FC Rebstein mit 2:1. Die Partie war hart umkämpft, wobei der FC Balzers die am Ende die glücklichere Elf war. Das Spiel vom Freitag zwischen Triesenberg und Tabellenführer Rheineck ende 0:3. (wir berichteten darüber).

TABELLE 3. Liga - Gruppe 2