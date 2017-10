Kleine Anfrage des Abg. Daniel Seger an Regierungsrätin Aurelia Frick im Oktober-Landtag

Frage:

Das Sinfonieorchester Liechtenstein (SOL), organisiert in einer gemeinnützigen Stiftung mit professioneller Administration und Führung, ist unser erfolgreichstes Orchester und anerkanntermassen ein fester Bestandteil des Kulturlebens im Fürstentum Liechtenstein. Das etwa achtzig Musiker umfassende Ensemble ist auch jenseits der Grenzen als kultureller Botschafter Liechtensteins aktiv. 2012 wurde es von einem reinen Ad-hoc-Orchester zu einem professionellen Klangkörper mit Chefdirigent, einer drei Konzerte umfassenden sinfonischen Abonnementreihe „SOL im SAL“ und einer vier Konzerte umfassenden Kammermusik-Abonnementreihe „Erlebe SOL“ ausgebaut. Es stellt das Orchester für die Operetten Vaduz und Balzers, das Chorseminar Liechtenstein, gibt ein Konzert im Auftrag des TAK in seinem Jahresprogramm „Weltklassik“ und ein Konzert für den Freundeskreis des SOL in Schaan. Erst kürzlich glänzte das SOL als Festivalorchester des „Vaduz Classic“ Open Air.

Dazu meine Fragen:

Wird das SOL von der Regierung beziehungsweise vom Land Liechtenstein finanziell unterstützt? Wenn ja, wie hoch in Schweizer Franken fällt diese Unterstützung aus? Besteht mit dem SOL eine Leistungsvereinbarung? Wenn nein, warum nicht?

Antwort:

Zu Frage 1:

Seit 2008 wird das SOL mittels einer Leistungsvereinbarung zwischen dem Sinfonieorchester Liechtenstein und der Kulturstiftung Liechtenstein unterstützt.

Zu Frage 2:

Die aktuelle Leistungsvereinbarung für 2017 bis 2019 sieht einen jährlichen Beitrag von CHF 60‘000 vor.

Zu Frage 3:

Ja, siehe Antwort 1 und 2.

Zu Frage 4:

—

____________________________________________________________________

Neubau Landesbibliothek

Kleine Anfrage der Abg. Susanne Eberle-Strub an Regierungsrätin Aurelia Frick im Oktober-Landtag 2017

Frage:

Wie stellt sich die Regierung zu dem Projekt «Neubau für die Landesbibliothek»? Wenn die Antwort positiv ist, wie weit ist das Projekt fortgeschritten und wo soll der Neubau erstellt werden? Wenn nein, was ist der Grund und gibt es Alternativen, die die Regierung weiterverfolgt?

Antwort:

Zu Frage 1:

Einen Entscheid in dieser Sache hat die Regierung jedoch noch nicht getroffen.

Zu Frage 2:

Die Räumlichen Defizite der Landesbibliothek sind der Regierung bewusst. Entsprechend hat sie sich mit diesem Thema befasst. Dabei hat sie die für die Erstellung der Entscheidungsgrundlagen notwendigen Abklärungen in Auftrag gegeben.